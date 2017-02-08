Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba beraberinde parti il yöneticileriyle birlikte Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri tarımsal alanda yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdiler.



Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Orhan Gündüz, “Vekilimizin ziyareti bizleri memnun etti. Problemlerimizi ifade etmek ve çözümü noktasında katkı sunması amacıyla vekilimizden taleplerimiz olacak” dedi.

ÜZÜNTÜ VERİCİ…

Malatya’nın Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu, kent ile özdeşleşmiş birçok tarımsal ürünün olduğunu belirterek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Bu çerçevede Ziraat Mühendisleri Odası’nın Malatya için önemini vurgulamak gerekiyor. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için Büyük Ova Projesi çalışması var ama maalesef Malatya’nın hala bu konuda bir çalışma yapmamasını yadırgıyoruz. Önemli tarım arazileri, özellikle şehir merkezindeki tarım arazileri çeşitli projelerle yok ediliyor. Yatırım yapılırken tarım düşünülmüyor. Tarıma bakışımız çok olumlu değil. Bizi, belki Avrupa ülkelerinden farklı kılacak, önümüzü açacak en önemli sektör tarım sektörü olacak. Tarım arazilerinin üzerine tarım dışı yatırımlar yapılmaması gerekiyor. Bazen fabrika, bazen tesisler yapılıyor. Oysa o tesisler başka yerlere de yapılabilir. Yerel yönetimler maalesef tarım alanlarını rant amaçlı kullanıyor. Malatya’nın da verimli arazilerini koruması için bir an önce bu çalışmaların tamlaması gerekiyor. Tarımla çok ilgisi olmayan iller bile bu çalışmaları tamamlamış. Malatya’nın bu kapsamda çalışmaları tamamlamaması üzüntü verici” ifadelerini kullandı.

SUYA, TRAFİĞE, ÇEVREYE BAKIN

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, Tarımın çok çeşitli problemleri olduğunu en önemli problemlerin başında sulama sorunu olduğunu kaydederek, “Tarımsal alanların sulanmasında sorunlar yaşanıyor. Bu sorun yetmezmiş gibi bir de Malatya’nın içme suyu sorunu çıktı. Şehir merkezine su verilmeyen kent olarak Türkiye’nin gündemine geldi. Malatya zengin su kaynaklarının olduğu bir kent. Bir kış günü şehir merkezindeki evlere su verilmemesi yerel yönetimin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Büyükşehir Belediyesinin nasıl yönetildiğini görmek için suya, trafiğe, çevreye bakmak lazım. Maalesef Malatya bu alanda sağlıklı büyüyen bir kent değil. Gelecekte daha büyük sorunlar yaşanmaması için her alanda tedbir almak gerekiyor. Malatya için atılacak her adımda sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ