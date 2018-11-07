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“Tarihimize sahip çıktık”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Tarihimize sahip çıktık”

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:26
“Tarihimize sahip çıktık”

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Milletvekili Çalık’a yapılan ve şuanda yürütmüş oldukları çalışmalar ile yaşanılan sıkıntı ve talepler hakkında brifing verdi.

Ziyarette konuşan Çalık, Malatya, Elazığ ve Tunceli illerinin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Malatya’daki önemli bölge müdürlüklerinden birisi olduğunu belirterek, “AK Parti iktidarları döneminde vakıf eserlerinin ayağa kaldırılması ve geleceğe taşınması anlamında çok önemli çalışmalar yaptık. Mazisine sahip çıkmayan bir toplum yıkılmaya mahkumdur. Bu vesileyle biz hem tarihimize, hem vakıf eserlerimize, hem de kültürümüze sahip çıkma adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile AK Parti iktidarları döneminde 2022 yılından bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık, çok önemli projeleri hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

ESERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Vakıf eserlerinin yeniden hayat bulması konusunda Malatya’da ve ilçelerde çok önemli tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirten Çalık, “Malatya’da birçok vakıf eseri ayağa kaldırıldı. Malatya’ya yapılan ziyaretlerde, gelen misafirler ve turistler ziyaret etmiş oldukları birçok restore edilen vakıf eserimiz var. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, bu süreçte yaklaşık 33 milyon TL tutarındaki bütçeyi vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması için harcamış vaziyette. Bundan sonrada vakıf eserlerinin ayağa kaldırılması konusunda biz dün olduğu gibi bugünde, yarında her türlü desteğimizi vereceğiz, vakıf eserlerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Milletvekili Çalık, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün mevcut binasının depreme dayanıksız olduğuna dair çıkan rapor üzerine yeni bir yer temin edildiğini ve yeni binanın yapılması konusundaki çalışmaların ise sürdürülmekte olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Öznur Çalık
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