“Tamam’ diyenlere inat…”

Çalık, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan Çalık, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ziyaret etti. Kernek'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, evde bakım hizmeti alan ve yatağa bağımlı hastaları ziyaret etti. Çalık, seçim çalışmaları kapsamında Çilesiz Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısında vatandaşlara hitap etti.

BOYNUMUZUN BORCUDUR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı ziyaretinde şöyle konuştu:

"24 Haziran'ın ne kadar önemli olduğunu, büyük Türkiye fotoğrafının sizler için ne kadar önemli olduğunu, bu uğurda vatanımız için göğsünü siper eden büyüklerimizin büyük fotoğrafı gördüğünü biliyorum. Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktığınız için ellerinden öpüyorum. Şehitlerimiz bizim kahramanlarımız. Onlar bu toprakları vatan yapan, bu topraklar uğruna canlarını veren gururlarımız. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimizin emanetleri olan şehit ailelerimize hep sahip çıktık. Asla seçim dolayısıyla birileri gibi şehit ailelerimizi istismar etmedik. Birileri gibi sadece seçimde ziyaret edip, sonra ilgisiz kalmadık. AK Parti iktidarıyla birlikte öncelikle Anayasamızı değiştirdik, 'Şehit ailelerimize ve gazilerimize yapılacak her türlü düzenleme Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı değildir' dedik. Sizlere verilmesi gereken destekleri vermeye gayret ettik. Biz size hangi desteği verirsek verelim şehidimizi geri getirmez ama bir nebzede olsa şehitlerimizin emaneti ve gazilerimize en müreffeh yaşam kalitesini sunmak bizim boynumuzun borcudur.”

Çalık, daha sonra Kernek'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran için destek isteyen Çalık, 'durmak yok yola devam' dedi.

YATAĞA BAĞIMLI VATANDAŞLARA ZİYARET

Öznur Çalık, daha sonra evde bakım hizmeti alan ve yatağa bağımlı vatandaşları ziyaret ederek, seyyar sandık uygulamasını anlattı.

83 yaşındaki engelli Hürrihan Taylan ile 64 Yaşındaki Mehmet Can Güngör'ü ziyaret eden Çalık, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu yana ilk kez bir işlem başlatıyoruz. Evde bakımı yapılan, yatağa bağımlı olan annelerimiz, babalarımız, engellilerimiz için seçim sandığını eve götüreceğiz. İsteyen hastalar da il sağlık müdürlüklerine başvuruda bulunarak, ambulansla oy kullanmaya gidebilir. Yüksek Seçim Kurulu'na muhtarlıklarımız aracılığıyla başvuru yapmışlar ise sandıklar eve geliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapmış olduğumuz yasal düzenlemeyle engeli ya da hastalığı dolayısıyla yatağa bağımlı olan vatandaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere muhtarlıklarımıza başvurdu, muhtarlıklarımız İl Seçim Kurullarına iletti. İl Seçim Kurulları da evde bakım hastası ve hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan vatandaşlarımız için sandığı eve getiriyorlar. Bu ilk kez yapılan bir işlem" diye konuştu.

Yatağa bağımlı olan hastalar ise daha önce oy kullanma işlemi esnasında yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, uygulamanın kendileri açısından çok iyi olduğunu belirttiler.

Çalık daha sonra Çilesiz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Öznur Çalık, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin Türkiye için büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

"Yeniden Parlamenter Sisteme dönmek istiyoruz. TRT'yi kapatmak istiyoruz. TİKA'yı kapatmak istiyoruz. ‘Tamam’ diyenlere inat 24 Haziran'da Çilesiz Mahallesi 'Durmak yok yola devam' diyecek” diyen Çalık, "24 Haziran'da yarım kalan bir işi tamamlayacağız. 16 Nisan 2017 Referandumunda Çilesiz yüzde 60 'evet' demiş. 'Yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni istiyorum' demiş. Şimdi orada yarım kalan bir iş var, bu işi tamamlamak yine Çilesiz'e düşer. 16 Nisan'da yarım kalan işimizi 24 Haziran'da tamamlamak Çilesiz'e düşer. Allah nasip ederse 24 Haziran'da yarım kalan işimizi bitireceğiz. 24 Haziran'da iki evet vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı'nda Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları için AK Parti'ye 'evet' vereceğiz. Bütün kardeşlerimin mutlaka sandığa gidip, oylarını kullanmasını arzu ediyorum. 24 Haziran'da oylarını kullanacaksınız, sizinle yeni ve büyük bir Türkiye'ye uyanacağız" şeklinde konuştu.

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