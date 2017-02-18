18 Şubat 2017 Cumartesi

STK’lara birlik tavsiyesi

Türkiye’de birlik ve beraberliğin şart olduğunu ifade eden MAFİAD Denetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Yılmaz, STK’lara seslenerek birlik ve beraberliği bozmama tavsiyesinde bulundu.

18 Şubat 2017 Cumartesi 10:56
STK’lara birlik tavsiyesi

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesini değerlendiren Malatya Fikir Adamları Derneği (MAFİAD) Denetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Yılmaz, BUSABAH’a konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya geleceğini dile getiren Başkan Yılmaz, Malatyalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bazı isteklerde bulunacağını söyledi.

BİRLİKTEN HUZUR DOĞAR
  Yılmaz, “Tüm milletimizin bildiği gibi bilhassa Malatyalı hemşehrilerimizin bildikleri gazetelerde, televizyonlarda söylenen ‘referandum’ kelimesini halka anlatacak diye düşünüyorum. Bu bakımdan tereddüde gerek yok. Birlikten kuvvet, birlikten huzur doğar. Bölünmüşlükten, parçalanmışlıktan, ayrılıktan ise merhamet uzaklaşır ve yerini vahşet alır. Sevr Anlaşmasıyla, en son Lozan Anlaşmasıyla, Cumhuriyetin kurulmasıyla bu zaman kadar geçen zamanlar ve Sevr ve Lozan anlaşmalarıyla Türkiye’nin başına getirilecek olan tüm meselelerdir. Bunlar bilinmeden böyle konuları gündeme getirmek elbette ki mümkün değil. Çünkü tarihini bilemeyen insanlar tarihi anlayamayan insanlardır. Okuma yazmayı kendisine adet edinmeyip kendi zihniyetine göre konuşan insanlar topluluğuna Allah hidayet etmez” diye konuştu.

PEYGAMBERLERİN PEŞİNDEN GİDENLER…
  Birliğin olmasının şart olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, “Allah kendisinin gönderdiği kitapları okuyup, anlayıp ve anladığını icra eden insanları sever. Peygamberler ise Allah’ı sevenleri ve kendilerine tabi olanları, peygamberlerin peşinden gidenleri sever. Şu anda her milletin bir devleti var. Bu devletler kendi milletlerini idare edebilmek için belli kanunlardan yararlanırlar. Bunun için Türkiye’de de bir birliğin olması şarttır. Ne kadar birlik olunursa, beraberlik olunursa söz bir yerden çıkar ve o söz tutulursa o zaman huzur doğar. Ama sözler ne kadar çok olur ve o sözler yanlış olursa o millet felakete sürüklenir. Ne kadar STK’lar var ise, ne kadar teşkilat varsa bunlara tavsiyem birliği, beraberliğimizi bozmayalım. Birlikte rahmet vardır” şeklinde konuştu. 

MUTLU SARIGÜL
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