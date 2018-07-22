“STK'lar ile istişare edilmeli”

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesi yönetimi AK Parti Malatya İl Başkanı Av. İhsan Koca’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ASRİAD Şube Başkanı Aziz Özel, Asrın İş Adamları Derneği Malatya Şubesi olarak şehrin gelişmesi ve ilerlemesi adına üstlerine düşecek her görevi yapacaklarını kaydetti.

STK'LAR ÖNEMLİ

Daha sonra konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da Malatya için hep birlikle çalışmaları gerektiğini ifade ederek, ASRİAD Malatya Şubesi’nin faydalı bir kuruluş olacağını söyledi. Özellikle iş adamları derneklerinin kent için önemli STK’lar olduklarını dile getiren Koca, her konuda sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket edeceklerini belirtti. Koca, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması adına hep birlikte çalışacaklarını söyledi. busabahmalatya.com