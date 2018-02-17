SP,büyükşehir için aday çıkaracak

Saadet Partisi (SP) Malatya 6. Olağan İl Kongresi’nde Malatya İl Başkanlığına seçilen Osman Marasalı ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri dün düzenledikleri bir kahvaltı programıyla gazetecilerle bir araya geldi. Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa SP Malatya İl Başkanı Osman Marasalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, SP Malatya ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kahvaltıdan sonra gazetecilerle tanışan Başkan Marasalı, kongrelerinin Genel Başkanlarının katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı ve Malatya kamuoyunun Genel Başkanlarını çok sıcak karşıladığını dile getirdi.

HEPİMİZ BU MEMLEKETİN EVLADIYIZ

SP merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın 2 kalkınmadan bahsettiğini anımsatan Başkan Marasalı, “O, 49 yıl boyunca sadece Türkiye’yi değil bütün Ortadoğu’yu, bütün ümmeti ve insanlığın huzurunu düşünen bir yapıda siyaset yaptı. Yaptığı siyasette insanları kamplaştırarak, kutuplaştırarak değil, ‘hepimiz bu memleketin evladıyız’ felsefesiyle insanların bu ülke topraklarına siyaset yapan herkesin bu memlekete hizmet etmek için yola çıktığı inancıyla, iyi niyetle muhalefetini sürdürdü. Çıktığı ilk günden bu yana 2 kalkınmadan bahsediyor. Birincisi maddi kalkınma, ikicisi ise manevi kalkınma. Önce ahlak ve maneviyat dediğimiz günlerde bile Türkiye’deki boşanma, cinayet, uyuşturucu oranları çok çok düşük noktadayken bile bu işin tedbirini alalım, inançlı bir nesil yetiştirelim, geleneklerine, göreneklerine bağlı, ananelerine bağlı bir nesil yetiştirelimin kavgasını vermiştir” diye konuştu.

TEKLİFLERİMİZİ SUNARAK KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ

Meclis dışında olsalar da Meclisin içindeki ve dışındaki partilerle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Marasalı, şunları ifade etti:

“Bugün biz Meclis dışında olsak da Meclis içerisindeki partilerle ve Meclis içinde ve dışında bulunan siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunarak çıkacak kanunlara, uyum yasalarına tekliflerimizi sunarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda genel merkezimiz hızlı bir çalışma içerisinde. Muhalefet yaptığımız zaman onlar olmasın biz olalım muhalefeti yapmıyoruz. Onları en doğruya nasıl yönlendirebiliriz, en doğru kararı vatandaş için nasıl aldırabilirimizin mücadelesini veriyoruz. Bu konuda hem Genel Merkezimizin hem de yerel bazda bizler yaptığımız açıklamalarda iktidarı doğru yöne teşvik etmek üzere açıklamalar yapıyoruz. 15 yıldan bu yana yaptığımız açıklamalar, Hükumetin almış olduğu kararların yanında bizim ne kadar haklı olduğumuz hem dış politikada hem iç politikada maalesef haklı çıktık. Maalesef diyorum sadece biz değil, komşularımız da bedel ödedi. Bugün bir milyon Iraklı, bir milyon Suriyeli öldü. 4 milyona yakın Suriyeli evlerinden, yurtlarından oldu. Irak’ta taş üstüne taş, iktidar kalmadı. Ve bölgemizde maalesef bugün Türkiye Afrin ve Münbiç operasyonuna mecbur bırakıldı. İnşallah birlik içerisinde en kısa sürede bu operasyonlarla inşallah Türkiye’yi güvenli hale getiririz, Güney sınırlarımızı güvenli hale getirmiş oluruz.”

TAMAMIYLA HAZIR OLMAK İSTİYORUZ

Üye kayıt çalışmalarında vatandaşlardan destek isteyen Başkan Marasalı, “Önümüzdeki dönemdeki çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Kongrede yapmış olduğum açıklamada Mevlana Hazretlerinin ‘Gel ne olursan ol gel’ sözünü söylemiştim. Onu şunun için söylemiştim. Biz Malatya’da Saadet Partisi olarak bütün ilkelerde varız. Ama tamamıyla hazır olmak istiyoruz. Bütün mahallelerde, bütün köylerde delege olarak, sandık kurulu olarak, üye olarak olmak istiyoruz. Bugün sizlerin vasıtasıyla bu duyuruyu yapmak istiyorum. Saadet Partisi üye kayıt çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Üye kayıt çalışmalarına vatandaşımızın destek vermesini arzu ediyoruz. Yine mahalle temsilcisi, köy temsilcisi noktasında eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri de halkımıza ‘gel’ çağrısında bulunarak tamamlamak istiyoruz. Bu açıdan ben bu gidişattan memnun değilim. Bu gidişat ülkenin hayrına değil diyerek yüreğinde bu acıyı hisseden bütün kardeşlerimize Saadet Partisi’ne üye olmaya, partinin bulunduğu noktada temsilciliğini yapmaya davet ediyorum. Bu hem bizim açımızdan iyi olacak hem de ülkemiz açısından iyi olacak” söylemlerinde bulundu.

ETKİN MUHALEFET TOPLUMUN BÜTÜNÜYLE YAPILABİLİR

Çok daha hazır bir şekilde seçimlere gireceklerini söyleyen Başkan Marasalı, “Etkin bir muhalefetin olmadığından herkes dert yanıyor. Etkin muhalefet toplumun bütünüyle yapılabilir, sayı ile yapılır. Siz bir şey söylediğiniz zaman sayınız kadar dikkate alınıyorsunuz. Dolayısıyla bireysel muhalefetin ne ülkeye ne de insanlarımıza ve eleştiriyi yapan şahsa bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yine önümüzdeki dönemde bizi bekleyen iki önemli seçim var. Birincisi yerel seçim, ikincisi de başkanlık seçimi. Biz bugünde seçim olsa hazırız ama yapacağımız çalışmalarla inşallah çok daha hazır bir şekilde bu seçimlere gireceğiz. Malatya Belediyesi’nde inşallah Büyükşehre aday bir ekip oluşturacağız. Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri için de aynı, geçmiş iki dönemde sürpriz yapmıştık. Bu dönemde de Allah’ın izni ile inşallah sürpriz yapıp, başa güreşecek, başa yarışacak bir ekip inşallah oluşturacağız. Malatya’ya da bu şekilde faydalı bir muhalefet yapmış olacağız” diye konuştu.busabahmalatya.com