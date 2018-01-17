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SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

Koordinasyonunu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaptığı ‘OHAL'de yeter’ forumu sonuç bildirgesi yayınlandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

Koordinasyonunu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaptığı ‘OHAL'de yeter’ forumu sonuç bildirgesi yayınlandı.

AHMET
AHMET
17 Ocak 2018 Çarşamba 12:29
SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

Sonuç bildirgesinde, “15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin ardından 20 Temmuz tarihinde AKP iktidarı tarafından OHAL ilan edilmiştir. Olağanüstü hal ya da sıkıyönetim gibi adı üstünde olağanüstü rejimler; sosyal, hukuksal, politik, ekonomik ya da doğal nedenlerle ortaya çıkan yoğun kriz ya da bunalımların aşılması amacı ile gündeme gelirler. Bunalım ya da kriz, mevcut rejimin sürdürülmesi ile mümkün olmayacaksa, tehlike yakın ve engellenemez boyutta ve ülke çapında yaygınsa ilgili yasal prosedürlerle ilan edilebilirler. Bu nedenle kural olarak değil, istisna olarak; sürekli değil, krizin aşılması ile sınırlı olarak uygulanabilirler” denilerek şunlar kaydedildi:

OHAL İLANI

“20 Temmuz’da ise önlenmiş, girişim aşamasında kalmış, devletin mevcut güvenlik güçleri eliyle bastırılmış bir darbe girişimine karşı OHAL ilan edilmiştir. 15 Temmuz’da TBMM iradesinin gösterdiği mücadelenin, darbe girişimi sonrasında da kararlı bir şekilde sürdürüleceği görülmüş olmasına karşın, iktidarın OHAL ilan ederek neyi amaçladığı ortadadır. İktidar tarafından yaratılan yeni rejim, parlamenter demokrasiye, milli iradeye ve Cumhuriyete yönelik bir operasyonun adı olmuştur. Sonuç olarak OHAL ilanı, haklı ve hukuki hiçbir gerekçeye dayanmamaktadır.

Türkiye’de Anayasa fiilen lağvedilmiş, hukuk askıya alınmıştır. Yemin ettikleri Anayasa’yı savunmak yerine cübbelerini iliklemeye çalışan kimi yüksek yargı mensupları ile birlikte, OHAL kanunsuzlukları adeta zor kullanılarak resmileştirilmiştir. İktidara gelirken OHAL’i kaldırma vaadi ile yola çıkanlar, bugün OHAL’i, güçler ayrılığı ilkesini yok etmek için kullanırken, KHK’lar ile yargıyı militanlaştırmıştır.

“OHAL İLANI AMACININ DIŞINA ÇIKMIŞTIR”

Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele bahanesi ile ilan edilen OHAL, hem amacından hem de anayasal çerçevesinden çıkarılmıştır. Millete karşı olmadığı yalanıyla duyurulmuş, ancak KHK’lar eliyle toplumun tüm kesimlerine ve yaşamın bütün alanlarına dokunulmuştur.

Ülkemizi adım adım karanlığa sürükleyen bu kuşatma demokratik mücadele ile yarılmalıdır. Bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden, yalnızca AKP iktidarına yarayan OHAL’in bir an önce kaldırılarak eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye’nin yaratılması ortak ve ivedilikli hedefimizdir.”

Açıklamada son olarak ise 12 maddelik bir çağrı yapıldı. (Bülten)

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:21
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