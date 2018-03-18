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SON MENÜYÜ DAĞITTILAR..

Çanakkale zaferi’nin 103. yıl dönümünde, İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, şehitlerin son menüsü olan üzüm hoşafı dağıtıp, şehitler için dua okudular.

SON MENÜYÜ DAĞITTILAR..

Çanakkale zaferi’nin 103. yıl dönümünde, İYİ Parti Gençlik Kolları üyeleri, şehitlerin son menüsü olan üzüm hoşafı dağıtıp, şehitler için dua okudular.

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 23:50
SON MENÜYÜ DAĞITTILAR..

Sabah namazında Yeni Cami’de buluşan gençler, namazın ardından, Çanakkale şehitlerinin son menüsü olan üzüm hoşafı dağıttılar. İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Levent Ekinci, Çanakkale zaferinin, Türk milletinin, hangi şartlar olursa olsun, vatan savunması için neler yapabileceğinin en önemli kanıtı olduğunu söyledi.

Levent Ekinci, ”Tüm yokluklar, tüm zorluklara rağmen Türk milleti Çanakkale de, bir tarih yazmıştır. Giyecek ayakkabısı olmasa da, yiyecek yemeği olmasa da, çelik gibi bir irade ve imanla neler yaptıklarını tüm dünya gördü. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’dan rahmet diliyorum.”dedi
Yeni cami önünde, namazdan çıkan cemaate, Çanakkale şehitlerinin son menüsü olan üzüm hoşafı dağıtıldı. Cemaat,İYİ Parti gençlerine teşekkür etti.Bülten-busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Levent EkinciÇANAKKALE ZAFERİİYİ Parti Gençlik Kolları
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