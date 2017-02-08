AK Parti Malatya İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşti. Toplantıya TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, parti yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile ilçe yönetimleri katıldı.

BU SIKINTILARI DEF EDECEĞİZ

Burada konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, teşkilatların partinin kuruluşundan bugüne kadar çok güçlü gayretli fedakarhane bir şekilde davaya hizmet ettiğini söyledi, Kahtalı, "Bu hizmet hareketinin ilelebet devam etmesi için birlik ve beraberliğimizi en üst düzeyde tesis etmek zorundayız. Allah bizlerin bu samimiyeti karşılığında her daim bizlere zaferi nasip etti. İnşallah ülkemizin bu dar boğazdan geçtiği bu süreçte bu toprakları vatan bilen kardeşlerimizin samimi davranışlarıyla Cenab-ı Allah’ında yardımıyla bu sıkıntıları def edeceğiz" şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, yeni anayasanın neler getirdiğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, “Biz geçmişteki gibi hükümet boşluklarını kaldıracak bir dönemde değiliz. Bunu biz önceden fark ettik. Daha güçlü bir Türkiye’yi başaracağız, dünyada siyasi olarak daha güçlü bir ülke olacağız” ifadelerini kulandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan da konuşmasında, “İnşallah önümüzdeki anayasa referandumunda da Malatya’dan güçlü bir şekilde destek vereceğine olan inancım tamdır.apple-converted-space"> Bugün şu anki mevcut sistemin ismini tanımlamak gerçekten siyasi literatürde, siyaset ilminde imkansıza yakın bir çaba olur. Türkiye'nin ismini vermeden, şu anki cari sistemin yapısını, dünyanın farklı yerlerindeki siyaset bilimi hocalarına sorsanız, ‘Dünyanın bir yerinde böyle bir sistem var, ülkeyi yönetenler şöyle şöyle seçiliyor, erkler şu şekilde, yetki ve sorumlulukları şunlar. Bu sisteme ne denir?’ derseniz, emin olun en sonunda verecekleri isim parlamenter sistem olur. Hatta daha kötüsünü söyleyeyim, buna henüz siyaset biliminde bulunabilmiş bir isim yok. Kısaca siz buna ucube yapı deyin. Bunun her şart altında düzeltilmesi gerekir. 80 yıldır zaten bir şeyleri tartışmaya tartışmaya kendileri tartışılır hale geldiler. Millette bunlara itibar etmiyor. Yarım asır geçti ne bir iktidar yüzü gördüler ne de bir irade yüzü gördüler" diye konuştu.

İHA