“SİYASİ TARİHİMİZ ADETA BİR PARTİLER MEZARLIĞI”

MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, ilçe gezilerine devam ediyor. MHP Yazıhan ilçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Başkan Avşar’ı İlçe Başkanı Hasan Basri Kaya karşıladı.

Ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Avşar’a teşekkür eden Kaya, İl Başkanı Avşar ve Yönetimini Yazıhan’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UFKUMUZ HER ZAMAN AÇIK OLDU

Siyasi tarihimizin adeta partiler mezarlığı olduğunu ifade eden Başkan Bülent Avşar, “Gücünü geçmişten, azmini ülküsünden alan ülkü neferleri, hepinizin de bildiği gibi MHP, gelenekçi değil ama gelenekli bir harekettir. Nevzuhur bir parti değildir. Bir parti kuruluyor bir parti ölüyor. Siyasi tarihimiz adeta bir partiler mezarlığı. MHP’yi de bu mezarlığa göndermek isteyenler hep olmuştur. Ama mezarlık onlarla doludur. Halkın büyük kesiminin oylarını alan partilerden bugün eser bile yoktur ama MHP her daim vardır, bizlerin mücadelesiyle de var olacaktır. MHP geçmişini inkâr etmeyen, geleceğini de ihmal etmeyen bir harekettir. Ufkumuz her zaman açık olmuştur ve tarih bizi hiç yanıltmamıştır. Bugün attığımız adımların ne kadar doğru olduğu yakın zamanda anlaşılacaktır” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ DAİMİ OLSUN

Başkan Avşar,”Sevgili ülküdaşlarım, muhabbetimiz daim, devletimiz ebed müddet olsun. Ülkü devleri arasındaki gönül köprülerini yıkmaya çalışanlarla mücadelemiz daimî olsun. Kutlu davamızda Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Avşar ve beraberindeki heyet daha sonra Yazıhan’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Avşar’ın ilk durağı İlçe Tarım Müdürü Zafer Tanrıverdi’yi ziyaret ederek bölgenin tarım ile ilgili sorunlarını dinlemek oldu. Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü’ de ziyaret ederek, yaklaşık 45 dakika bir görüşme gerçekleştiren Avşar, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ziyaretlerini de gezerek son olarak ilçede esnaf gezisi yaptı.(Bülten)busabahmalatya.com