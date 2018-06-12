Sıtmapınarı ve Gündüzbey'de Saadet Partisi rüzgarı

Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. sıra milletvekili adayı Abuzer Göğüs, 3. Sıra Milletvekili Adayı Yunus Savaş, 4. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Parlakyıldız, 5. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet İkbal Yıldız, 6. Sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir, beraberindeki partililerle birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, vaatlerini anlatıp, 24 Haziran için destek istediler.

“TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK BİR SEÇİM OLACAK”

Sıtmapınarı’ndaki esnaflarla bir araya gelen Asiltürk, “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir seçim olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin artık bittiğinin gerekçesini yollara, kavşaklara, Sayın Cumhurbaşkanının yanına altı adayı koyarak göstermektedir. Kendilerine şunu söylüyorum: Bundan sonra Cumhurbaşkanı da sizi kurtaramayacaktır, çünkü millet artık kararını vermiştir. Sizlerin Malatya’da ve Türkiye’de ömrünüz sona ermiştir. Korkunun da ecele faydası yoktur. Değil tüm sokakları bayraklarla donatmak, bütün kavşaklara reisle birlikte afişler asmak bile sizi bu seçimlerde meclise göndermeyecektir. Bu millet kararını verdi sizlerde 24 Haziran akşamı o kararı hep birlikte göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Saadet Partili adayların bir sonraki durağı Gündüzbey oldu. Buradaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen partililer, 24 Haziran seçimleri için destek istediler.

Kandil gecesiyle ilgili mesajını vererek konuşmasına başlayan Asiltürk, “Bizi dinleyen herkesin Kandil’ini tebrik ediyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin tüm feyizlerinden yararlanılmasını bütün kardeşlerimize nasip olmasını temenni ediyoruz. 13 günlük bir süre kaldı 24 Haziran tarihine. İnşallah bu millet bu memleketteki kardeşlik ortamının tahsisi için sandıkta gereğini yapacak. Kutuplaşmadan, ayrışmadan bu memleketi kurtararak kardeşçe kucaklaşmanın bir günü olacaktır 25 Haziran. Bu ümitle çalışmalarımızı en hızlı şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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