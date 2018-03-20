SİLAHLI KAVGA İDDİALARI

MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, MHP’nin 12. Olağan Kurultayı için Ankara’ya giden MHP İl Teşkilatı ve Battalgazi Teşkilatı arasında silahlı kavga çıktığı iddiaları ile ilgili olarak parti binasında bir açıklama yaptı.

Kurultayın hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Çiçek, silahlı kavga iddiaları ile ilgili olarak da, “Kurultay sonrası otel lobisinde gerçekleşen iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etmek isteyen ve müdahale sonrası büyük bir olayı önleyen, akabinde hafif şekilde yaralanan İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Bazı görsel ve yazılı basında olayı farklı boyutlara çekmek isteyenler oldu. İl Başkanımız Bülent Avşar Beyin talimatları ile tüm teşkilatlarımız birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Farklı boyutlara çekmek isteyenler kendi sözleri altında ezilecektir” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com