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SİLAHLI KAVGA İDDİALARI

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, Ankara’da MHP Malatya il ve Battalgazi ilçe yönetiminin silahlı kavga ettiği iddialarına değinerek, olayın gerçeği yansıtmadığını ve tüm teşkilatların birlik, beraberlik içinde olduğunu söyledi.

SİLAHLI KAVGA İDDİALARI

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, Ankara’da MHP Malatya il ve Battalgazi ilçe yönetiminin silahlı kavga ettiği iddialarına değinerek, olayın gerçeği yansıtmadığını ve tüm teşkilatların birlik, beraberlik içinde olduğunu söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Mart 2018 Salı 16:30
SİLAHLI KAVGA İDDİALARI

MHP Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, MHP’nin 12. Olağan Kurultayı için Ankara’ya giden MHP İl Teşkilatı ve Battalgazi Teşkilatı arasında silahlı kavga çıktığı iddiaları ile ilgili olarak parti binasında bir açıklama yaptı.

Kurultayın hayırlı olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Çiçek, silahlı kavga iddiaları ile ilgili olarak da, “Kurultay sonrası otel lobisinde gerçekleşen iki grup arasındaki tartışmaya müdahale etmek isteyen ve müdahale sonrası büyük bir olayı önleyen, akabinde hafif şekilde yaralanan İl Başkanımız Ramazan Bülent Avşar’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Bazı görsel ve yazılı basında olayı farklı boyutlara çekmek isteyenler oldu. İl Başkanımız Bülent Avşar Beyin talimatları ile tüm teşkilatlarımız birlik ve beraberlik içerisindedir. Biz Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Farklı boyutlara çekmek isteyenler kendi sözleri altında ezilecektir” ifadelerine yer verdi.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Silahlı Kavga IddiaMHPSelma çiçek
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