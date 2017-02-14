Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Karabük İl Başkanlığının İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ YÖNETİM MODELİ

Önlerinde referandum olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Biz iktidarımız boyunca adeta şeytan taşlamaktan Kabe'yi ziyaret etmeye fırsat bulamadık, tavaf etmeye fırsat bulamadık. Ama buna rağmen hem o güçlerle mücadele ettik hem de size, millete hizmet etmeye devam ettik. Allah'a hamd olsun her alanda da 3 kat Türkiye'yi büyüttük. Refah içerisinde dünyayla yarışabilen bir Türkiye istiyoruz. Onun için bu anayasa değişikliğine hep beraber inşallah 'evet' diyeceğiz. Bu mesele Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil, bu mesele memleket meselesi, Türkiye'nin meselesi. Yoksa Cumhurbşakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir değişikliğe inanın ihtiyacı yok. Bu sistem, şu andaki sistem çok daha fazlasını veriyor. Ama memleket meselesi olunca, mesele kişilerle kayıp olmuyor. Eğer bu dava bu millete hizmet davasıysa elbette ki AK Parti teşkilatları olarak da biz milletin yararına olan her şeye dün olduğu gibi bugün de 'evet' diyoruz. Güvenli ve huzurlu bir Türkiye istiyorsak, güçlü hükumet, güçlü iktidar istiyorsak elbette ki, 'evet' diyeceğiz. Biz kendimize göre Türkiye'ye özgün bir yönetim modeli istiyoruz” dedi.

İHA