'ŞEKERİ SAVUNMAK KUTSALDIR'

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle şeker fabrikalarının özelleştirilmesi girişimlerinin ardından oluşturulan heyet şeker fabrikalarında işçi ve üreticilerle buluşmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba başkanlığında 11 milletvekili ve 3 PM üyesinden oluşan heyet Van Erciş ve Muş Şeker fabrikalarını ziyaret etti.

“FABRİKALAR REZİDANS OLDU, İŞÇİ İÇERİ BİLE GİREMİYOR”

Erciş Şeker Fabrikası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Veli Ağbaba, fabrikaların özelleştirilmesinin meşru gösterilmesine tepki gösterdi. Ağbaba, “Günlerden beri yollardayız. Alpullu’da başladığımız şeker fabrikaları ziyaretimize Van Erciş’te devam ediyoruz. Şeker özelleştirmesini meşru göstermeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı, başbakan, hükümet özelleştirmeyi meşru, haklı göstermeye çalışıyor. ‘Şeker fabrikaları özelleştirilse de çalıştırılacak’ diyorlar. Şimdiye kadar onlarca fabrika özelleştirildi. Başbakana çağrı yaptık. Van Erciş’ten çağrımızı tekrarlıyoruz. Sayın Başbakan gel birlikte özelleştirilen fabrikaları gezelim bir tane çalışan fabrika var mı? Bir tane dönen çark var mı? Bir tane çalışan işçi var mı? Başta senin memleketin Erzincan olmak üzere tüm özelleştirilen fabrikaları gel birlikte gezelim. Örnek o kadar çok ki burada saatlerce sayabiliriz. Ankara’nın göbeğinde Et Balık Kurumu üzerinde kocaman bir AVM var. Malatya’da ki Tekel ve Sümer Fabrikalarında AVM’ler var. İstanbul’da ki karayolları arazisi üzerinde rezidanslar AVM’ler var. Daha önce o rezidansların bulunduğu fabrikalarda emekçiler işçiler üretenler vardı şimdi o rezidanslara bir tane emekçi işçi içeriye giremiyor” ifadelerini kullandı.

“MECLİS BAŞKANINA 3 MİLYONA ARAÇ ALINIYOR”

Şeker fabrikaları özelleştirilirse sonunun Tekel, Sümer, Et Balık Kurumu gibi olacağını kaydeden Ağbaba, “Bu mücadele topyekûn bir mücadele sadece Van’ın mücadelesi değil. Şeker Fabrikası kapanırsa tabi ki Erciş yok olur. Ama fabrikaların kapatılması Türkiye’de ki tüm üreticileri olumsuz etkileyecek. Türkiye’yi dışa bağımlılığı artacak. Vatanımızı seviyorsak yerli-milli lafı ediyorsak, şeker fabrikalarına sahip çıkmalıyız. Biz CHP olarak sonuna kadar şeker işçisinin, sendikamızın ve üreticimizin yanında olacağız. Fabrikalar zarar ediyor diyorlar oysa fabrikaları modernize etmediler, gerekli yatırımları yapmadılar zarar ettirildiler. Şayet fabrikalar zarar ediyorsa buraları yöneten Sanayi Bakanını görevden alın. Osman Gazi Köprüsü araç garantili yapıldı. Şimdi zarar ediyor. Zarar ediyor diye Osman Gazi Köprüsü’nü de mi kapatacaksın? Avrasya Tünelini de mi kapatacaksın? İşçi kardeşlerimiz diyor ki: ‘Fabrikaları bize verin, görün nasıl kar edilir, nasıl çalıştırılır’ Bizde bu fabrikaların birilerine peşkeş çekilmesine değil verilecekse emekçiye verilmesinden yanayız. Şekeri savunmak vatanı savunmak kadar kutsaldır”şeklinde konuştu. (Bülten) - Busabah Gazetesi