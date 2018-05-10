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Şehrimin sorunlarını iyi biliyorum

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Süleyman Eski, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Şehrimin sorunlarını iyi biliyorum

MHP Malatya Milletvekili aday adayı Süleyman Eski, seçim çalışmalarına devam ediyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:01
Şehrimin sorunlarını iyi biliyorum

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Malatya’dan aday adayı olan Süleyman Eski seçim çalışmalarına hız verdi. Aday adayı Eski, ilk olarak Yeşilyurt İlçesini gezdi.

Yeşilyurt Muhtarlar derneğinde üyeler ile birlikte sohbet eden Süleyman Eski, daha sonra ilçede esnaflarla bir araya geldi. Yapılacak olan seçimde Malatya için projeleri olduğunu belirten Süleyman Eski, “ MHP’den şehrime hizmet etmek için aday oldum. Şehrimin sorunlarını iyi biliyorum ve şehrimizin kangren olan sorunlarını çözeceğime söz veriyorum. Şehrimin sorunu benim sorunumdur. Hizmet için aday oldum. Sizleri de utandırmamak için çok çalışacağım. Desteğinize talibim” dedi. Vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılanan Milletvekili adayı Süleyman Eski daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        

      

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Eski
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