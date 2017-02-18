Malatya’da muhtarlar, Seçim Kurulu'ndan referandumda oy kullanacak olan seçmenlerin bulunduğu listeleri teslim alarak, muhtarlıklara astı. Battalgazi İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması Seçimi için ilçemize ait muhtarlık Bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere ilgili mahalle muhtarlıklara 18 Şubat günü çıkartılmış olup 26 şubat 2017 gününe kadar askıda kalacağı” belirtildi.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat'ta askıya çıkarılacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere askıya çıkarılacak ve itirazlar başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü de aynı gün "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

10 MART'TA KESİNLEŞTİRİLECEK

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat'ta askıdan indirilecek ve itirazların sona ermesinin ardından yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 10 Mart'ta kesinleştirilecek. Aynı gün, yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek, yurt dışı seçmenler için oy kullanılacak temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Battalgazi İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ayrıca seçmenlerin kayıtlı oldukları muhtarlıklara başvurarak listelerde isimlerini kontrol etmeleri gerekmektedir denildi. Battalgazi İlçe Seçim Kurulunda yapılan açıklamada seçmenlerin dikkat etmesi gereken kurallar şöyle anlatıldı:

“Muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak ve bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için aşağıda yazılı olan seçmenler Nüfus Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.”

REFERANDUMDA KAÇ SEÇMEN VAR?

Türkiye'de yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 55 milyon 336 bin 960 seçmen bulunduğu öğrenildi. Referandumda seçmenler yaklaşık 164 bin sandıkta oy kullanabilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için sınır kaplılarında sandık kurulacağı belirtildi. Verilere göre yurt dışı kütüğüne kayıtlı olan 2 milyon 929 bin 389 seçmen yine referandumda sandık başına gidecek. Bu seçmenler 57 ülke, 119 temsilcilik ve 32 sınır kapısından oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

PUSULALAR “BEYAZ” OLACAK

Referandumda pusulalarda iki renk kullanılacak. Beyaz renk üzerine "Evet", kahverengi üzerinde "Hayır" ibarelerinin bulunduğu iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak. Seçmenler tercih mührünü kullanarak oy verme işlemini gerçekleştirecek.

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