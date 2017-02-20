16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum öncesinde seçmen listeleri dünden itibaren muhtarlıklarda askıya çıktı. 26 Şubat'a kadar askıda kalacak olan listelere ise şimdiden ilgi yoğun. Seçmen listelerinin askıya çıkması hakkında BUSABAH’a konuşan Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve aynı zamanda Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, seçmen listelerinin 26 Şubat’a kadar askıda kalacağını kaydetti.

BU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ

Gerçekleştirilecek olan referandumun çok önemli olduğuna vurgu yapan Ortaç, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımız mutlaka listelerden isimlerini kontrol etsinler. İnternetleri varsa internet üzerinden Yüksek Seçim Kurulu sitesine girerek kontrol etmelerini istiyoruz. Çünkü bu seçim bizim için önemli bir seçim. Hangi renkte oy kullanırlarsa kullansınlar vatandaşlarımızın sandığa gitmesi gerekiyor. Çünkü bizler muhtar olarak hangi görüşe mensup olunursa olunsun bizler bu görüşlere saygı duyuyoruz. Ama seçime katılma hususunda vatandaşlarımızın vatandaşlık görevini yapmaları açısından çok önemli. Eğer bu ülkenin toprakları üzerinde yaşıyorsanız, bu ülkenin nimetlerinden faydalanıyorsanız, bu ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alıyorsanız mutlaka sandığa gidip oy kullanmanız gerekir. Listelerde isminiz yoksa hemen nüfus idaresine giderek yerleşim yerinizi yenileyip aldığınız evrakla Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat etmemiş gerekiyor. Bu bir vatandaşlık görevi. Bu olmazsa olmazımız.”

GENÇ NÜFUS SEÇİME DAHA HEVESLİ

Seçmen sayısının artığını dile getiren Ortaç, “Listedeki isimler soyadına göre sıralandı. Önceki yıla göre listelerde sayı bakımından fark var. Çok genç olan arkadaşların bile listelerde isimleri bulunuyor. Seçmen sayısı bayağı arttı. Genç nüfus seçime daha hevesli. Genç arkadaşlar hem kendisinin ismini hem de anne ile babasının ismini kontrol ediyor. Genç nüfus seçime orta yaş ve yaşlılardan daha çok önem veriyor. Bu da gençliğimizin iyi yolda olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Referandumla çağ atlayacaklarını dile getiren Vahap Kurak isimli vatandaş, “İsim ve soy isme göre listeler asılmış. Seçmen listelerinden ismimiz var mı yok mu diye bakıyorum. Referandumda çağ atlayacağız. İlk adımımızı seçmen listelerinde ismimizin olup olmadığa bakacağız daha sonra oyumuzu kullanacağız. Ben herkesin sandığa gitmesini istiyorum. İnşallah sandıktan çıkan sonuç neticesinde çağ atlarız” şeklinde konuştu.

GELECEĞİMİZ SÖZ KONUSU

Referandumda beklentileri olduğunu belirten Fadıl Tan isimli vatandaş da, “Ben ismimi buldum. Referandumdan beklentimiz var. Geleceğimiz söz konusu. Bundan dolayı sandıklara gideceğiz” dedi.

MUTLU SARIGÜL