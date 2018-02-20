“SEÇİMLERDE VE MALATYA’DA BİZ DE VARIZ”

Adalet Partisi İl Başkanı ve Teşkilat üyeleri BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Önemli açıklamaların yapıldığı ziyarette ilk sözü Adalet Partisi İl Başkanı Koray Karcı yaptı.

Adalet Parti İl Başkanlığı olarak şahsı ve yönetimiyle birlikte BUSABAH gazetesini ziyarete geldiklerini dile getiren Başkan Karcı, teşkilat olarak birçok resmi ziyaretleri olduğunu söyledi.

CİDDİ YERLERDE YER ALMAK İSTİYORUZ

Devlet ve devlet erkanını gezdiklerini ifade eden Başkan Karcı, “Biz artık Adalet Partisi olarak Malatya’da varız. 13 ilçemiz kurulu, ilimiz kurulu; kadın, gençlik kollarımız faal durumda. Çok şükür seçime girme yeterliliğimiz de var. Bu seçim de biz de varız. Malatya’da biz de varız. Allah nasip ederse yönetimde ciddi yerlerde yer almak istiyoruz. Bu konuda da bütün gazeteci arkadaşlarımız gezeceğiz. Devleti, devlet erkanını geziyoruz. Vali Bey’le, belediye başkanlarıyla toplantılarımız oldu. Vatandaşlarımızı, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz” diye konuştu.

TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYACAĞIZ

Adalet Partisi olarak herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Karcı, “Biz elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz Malatya’nın insanıyız. Tabiri caizse Malatya çocuğuyuz. Biz ne yapacaksak Malatya’ya yapacağız. Taşın altına elimizi koyacağız, elimizden ne geliyorsa, nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle biz yaklaşıyoruz. Sonuna kadar da gazetecilerin yanındayız. Bizim partimizin tüzüğünde, bizimle beraber kim yürümek istiyorsa herkese kapımız açık. Yeter ki, bizim tüzüğümüze girsin. Amacımız ne, hepimiz vatanseveriz, hepimiz milliyetçiyiz. Ama Malatya’da neler yapabiliriz? Ben Malatya İl Başkanıyım. Malatya’da aktifim. Zaten siyasetin başlangıç yeri Malatya’dır. Siyaseti şekillendiren de Malatya’dır. Umarım emeklerimiz boşa çıkmaz. BUSABAH gazetesinin haberlerini takip ediyoruz. Sizi her yerde görüyoruz. Bu da hem bizim için hem de Malatya için çok büyük avantaj” şeklinde konuştu.

HİÇBİR SİYASİ PARTİNİN BÜLTENİ DEĞİLİZ

Daha sonra söz alan ve BUSABAH gazetesinin herkesin kendisini buluğdu bir gazete olduğunu belirten BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu da, şunları kaydetti:

“Sayın Adalet Partisi İl Başkanı ve Teşkilat üyelerine ‘Hoş geldiniz’ diyorum. Biliyoruz ki, demokrasinin vazgeçilmezi siyasi partilerimizdir, sivil toplum kuruluşlarımızıdır. Biz gazete olarak yerel hizmet ederken göz önünde bulundurduğumuz en büyük konulardan bir tanesi kamu hizmeti yapan gazetenin yerel unsurlarını çok iyi değerlendirmek. Ve bunun için de gazetemizi okuyan herkesin kendisini bulduğu bir gazetedir. Ve biz siyasi partilerimizi gerçekten önemsiyoruz. Hiçbir siyasi partinin bülteni değiliz. Malatya’mızda hizmet eden iktidarıyla, ana muhalefetiyle, muhalefet partisiyle diğer kurulmuş siyasi partilerimizin il teşkilatlarıyla, STK’larla birlikte daha iyi bir Malatya ve daha iyi bir Türkiye özlemi içerisindeyiz. Bu noktada siyasi partilerimizin çalışmalarını önemsiyoruz. Ve siyasi partilerimizin çalışmalarını elimizden geldiği kadarıyla gazetemizde sürekli gündem ediyoruz. Ve bunu yaparken de sizin de söylediğiniz gibi ‘Siyaset Malatya’dan başlar’ ifadesi önemli. Malatya siyasi tarihimizde çok önemli bir yere sahip. 2 cumhurbaşkanı çıkaran, bakanlar çıkaran, genel başkanlar çıkaran bir ilimizdir.”