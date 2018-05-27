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“Seçim startını 'Bismillah' deyip Kuluncak'tan başladık”

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1'inci sıra Milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, Hekimhan ve Kuluncak ilçesini ziyaret ederek iftarını partililerle birlikte açtı. Fendoğlu, önce Hekimhan'ı ziyaret etti. Burada esnaflarla bir süre sohbet ettikten sonra Kuluncak'a geçti.

“Seçim startını 'Bismillah' deyip Kuluncak'tan başladık”

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1'inci sıra Milletvekili adayı Mehmet Fendoğlu, Hekimhan ve Kuluncak ilçesini ziyaret ederek iftarını partililerle birlikte açtı. Fendoğlu, önce Hekimhan'ı ziyaret etti. Burada esnaflarla bir süre sohbet ettikten sonra Kuluncak'a geçti.

27 Mayıs 2018 Pazar 10:21
“Seçim startını 'Bismillah' deyip Kuluncak'tan başladık”

“KENDİ KİŞİLİĞİMİZDEN, ŞAHSİYETİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ”

MHP'li Fendoğlu, inanarak bir yola çıktıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu yolda Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Kuluncak çok değerli dostlarımızın, arkadaşlarımızın siyasi görüşü ne olursa olsun bütün dostlarımızın bulunduğu bir beldemizdir. Bu beldeye de sık sık geliyorum, sık sık ziyaret ediyorum. Allah nasip ederse vekillik payesini ben ve 4 arkadaşım aldığımız takdirde biz Malatyalıyız. Rahmetli Hamit Fendoğlu'nun yeğeniyim. İbrahim Fendoğlu'nun oğluyum. Kariyerler, sıfatlar bize bol gelir, biz elbisemizi zaten giyindik. Kendi kişiliğimizden, şahsiyetimizden taviz vermeyiz. Davam için, ülkem için, ülküm için ve son zamanlarda Türkiye üzerine oynanan büyük oyunları kırmak için Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önerisiyle adayımız olan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek, seçimde de yüksek bir oranda Milliyetçi Hareketi bu davayı ortak etmek amacımız. Bu vesileyle seçim startını 'bismillah' deyip Kuluncak'tan başladık. Allah bizi ve davamızı muzaffer eylesin, bizleri mahcup etmesin."

MHP'li Fendoğlu, daha sonra Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, MHP'li adaylardan Ömer Ekici, Burhan Çoşkun ve Bekir Enes Çaparoğlu ile MHP İlçe teşkilatı, ilçe başkanları, parti üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlarla Kuluncak İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem'i makamında ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPVekilMehmet Fendoğlu
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