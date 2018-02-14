ŞAHİN MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

Şahin muhtarların önemine değinerek, “Hele hele mahallelimizin rahatsız olduğu bir konuda, öncelikli olarak en büyük sıkıntıyı muhtarlarımız yaşar. Muhtarlarımızamahallelilerimizin sorunlarıyla ilgilensinler diye yetki verilmiş. Bizde sizler sıkıntı yaşamayasınız diye bugüne kadar ülkemizin bütün katmanlarıyla, siyaset kurumu başta olmak üzere bütün kurumlarıyla, yerel yönetimlerde görev alan arkadaşlarımızla beraber milletimizle devlet arasında köprü oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamalarını yaptı.(Bülten)busabahmalatya.com