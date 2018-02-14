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ŞAHİN MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi ilçesi Aslanbey ve Nuriye mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti. Şahin, “En zor anlarda bile hamdolsun bize diz çöktürmeye çalışan o emperyalist güçlere diz çökmedik” dedi.

ŞAHİN MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi ilçesi Aslanbey ve Nuriye mahalleleri muhtarlarını ziyaret etti. Şahin, “En zor anlarda bile hamdolsun bize diz çöktürmeye çalışan o emperyalist güçlere diz çökmedik” dedi.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
ŞAHİN MUHTARLARLA GÖRÜŞTÜ

Şahin muhtarların önemine değinerek, “Hele hele mahallelimizin rahatsız olduğu bir konuda, öncelikli olarak en büyük sıkıntıyı muhtarlarımız yaşar. Muhtarlarımızamahallelilerimizin sorunlarıyla ilgilensinler diye yetki verilmiş. Bizde sizler sıkıntı yaşamayasınız diye bugüne kadar ülkemizin bütün katmanlarıyla, siyaset kurumu başta olmak üzere bütün kurumlarıyla, yerel yönetimlerde görev alan arkadaşlarımızla beraber milletimizle devlet arasında köprü oluşturmaya çalışıyoruz” açıklamalarını yaptı.(Bülten)busabahmalatya.com 

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AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa ŞahinMalatyaAslanbey Ve Nuriye MahalleleriMalatya Haberleri
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