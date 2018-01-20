ŞAHİN'DEN ARGUVAN  ZİYARETİ

İlçe Başkanlığına tekrardan seçilen Kudret Kılıç’ı ziyaret eden Vekil Şahin, "Rabbim hem Malatya hem de Arguvan için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Teşkilatlarımız üç yılda bir güven tazeliyorlar. Özellikle üç yıl içinde yaptıkları hizmetleri vatandaşlarımız takip ediyor. İl teşkilatımızın ve Genel Merkezimizin takdirleriyle ya tamam ya da devam diye bir karar alıyoruz. Şu an Malatya’mızda il teşkilatı ve 13 ilçe teşkilatı bir tek AK Parti için değil bütün siyasi parti teşkilatları rol model alınacak düzeyde. Rabbim nazarlardan korusun. Bugüne kadar 13 başkanımızın 13’ü ile yola devam dedik. Teşkilatlarda belki yüzde 30-40 civarında bir değişiklik yapıldı. Burada emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Arguvan arası yollarda büyük ölçüde iyileşmelerin olduğunu söyleyen Şahin, "Arguvan ilçesi yer olarak sıkıntılı bir bölgede heyelan toprak kayması nedeniyle sıkıntılar yaşanmakta Hükumetimizin gücü ile baştan şekillendi ve buralar vatandaşımız etkilenmeden hizmetler aksamaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak "Komşu komşuya düşman bir noktada iken bu dönem içerisinde Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürtü, Lazı ve Çerkezi ile hep beraber bu ülkenin vatandaşı olduğumuzun bilincindeyiz. Özgürlük alanlarını oluşturduk. Önümüze engel koymak isteyen emperyalist güçler var. İçimize sızan bazı münafıklar var, fitne fücur oluşturmaya çalışanlar var. AK parti iktidarda olmasaydı burası Suriye’den daha beter olurdu" diye konuştu.

Milletvekili Şahin, darbelere geçit vermeyen bir millet olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz hadisesi bu ülkenin en son karşılaşmış olduğu alçakça bir saldırıydı. Bu alçakça darbe girişimini yine biz milletimizin feraseti ile kaldırdık. Geçmişte birçok darbeler yaşandı. 28 Şubat'ta Malatya'mız nasıl ki o günün şartlarında panzerlerin önüne çıktıysa 15 Temmuz 2016’da da FETÖ denen alçakların yapmış olduğu darbede Malatya’da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız tankların önüne çıkmayı bilmiştir. Sizlerin sayesinde hep beraber bu beladan bu musibetten de Rabbim bizi halas etti. Onların bütün hedefleri ekonomik göstergede Avrupa’daki özellikle Çin olsun Hindistan olsun onlar bile bizden önce iken şuan yapmış olduğumuz çalışmalar ister ekonomik çalışmalar olsun ister sanayi alanındaki çalışmalar olsun ister askeri ve savunma sanayi noktasında olsun iyi bir noktaya gelmişiz. Her iyileşmemizde muhakkak birileri rahatsız olmuştur. Şu an üçüncü çeyrekte almış olduğumuz göstergeler yüzde 11’lerin üzerine çıkmış. Bütün saldırılara rağmen dik durabiliyorsak ekonomimizi hala iyi bir noktaya taşıyabiliyorsak milletimiz buna sevinecek ve bundan memnun olacak sizler bundan faydalanacaksınız fakat bu durumdan memnun olmayanlar kahrından perma perişan olacaklardır. Biz milletimizin ferahı için milletimizin mutluluğu için, birlik ve beraberliğimiz için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" açıklamalarını yaptı.

BAŞKANLIK SİSTEMİ...

Başkanlık sistemi ve ittifak konularına da değinen Mustafa Şahin "İttifak arayışı içerisinde olan siyaset kurumumuz geçmişte buna benzer çok şeyler yaşamıştır ama biz yüzde 50 vatandaşımızın desteğini alan bir iktidar iken Cumhurbaşkanlığı sistemini getirdik buradaki amaç burada biraz daha istikrar olsun yüzde 10’luk 15’lik ufak tefek marjinal partilerin koalisyonlarına bu ülke mahkum olmasın. Biz ilk iktidara geldiğimiz 2002 seçimlerinde yüzde 34 alırken en son 3 Kasım seçimlerinde yüzde 50 almışız. Yüzde 34’ten yüzde 50’ye gelen bir iktidarın rüştünü ispat etmesinin bir göstergesidir. Bizden önceki iktidarlara baktığımızda adamlar bir zirve yapmış ama 2-3 sene içerisinde alaşağı gösterge inişe geçiyordu. Bugün iyi bir noktadayız, daha iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Bundan bütün vatandaşlarımız memnun alevi bir ilçedeyiz alevi vatandaşlarımızda memnun Sünni vatandaşlarımızda memnun eğer katı bir şekilde CHP’yi veya MHP’yi ya da AK Parti'yi din olarak görüyoruz dersek yanılırız. Kesinlikle siyasi partiler bizlerin hizmet hedefine ulaşmasındaki bir araçtır. Biz bu aracı iyi kullanacağız, duvara toslamayacağız başkalarının çarpmasına suikast düzenlemesine meydan vermeyeceğiz. Bunlara izin vermezsek bu araç bizi 2023-2053-2071hedeflerine sağ salim şekilde ulaştırır" diye söyledi.Açıklamanın ardından partililerle sohbet eden Milletvekili Şahin daha sonra Arguvan ilçe esnafını gezerek vatandaşlar ile hasbihal etti.(Bülten)

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