''SAĞLIKTAKİ REFORM HALKA YANSIMIYOR''

Başkan Kiraz, “Muayene için günlerce sıra alamayan vatandaşlar var. Bu sorun her geçen gün büyüyerek devam ediyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz, sağlık ve sağlık alnında çalışanların sorunlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nda da yineledi. İl binasında dün yaptığı basın açıklamasıyla, bütün sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı yürekten kullandıklarını ifade eden Başkan Kiraz, bütün sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptıklarını söyledi.

BÖYLE BİR SAĞLIK SİSTEMİ…

Sağlıkla ilgili bazı aksaklıkları da dile getiren Başkan Kiraz, “Sağlık çalışanlarının bayramını kutlarken hem onları hem de vatandaşları zor durumda bırakan hükümetin son dönemdeki uygulamaları mevcut. Dolayısıyla sağlıkta bir reformdan bahsediliyor ama bu reform ne sağlık çalışanlarına ne halka ne vatandaşa bir türlü yansımadığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Hükûmetin uygulamaları sonucunda yetersiz personel nedeniyle, yetersiz kadro nedeniyle ve yetersiz bütçe nedeniyle birçok hastane, birçok sağlık kuruluşu önemli problemler yaşıyor. Birkaç gün önce Araştırma Hastanesi Başhekiminin bizzat verdiği ifadeler bile önemli. Personel yetersizliğinden şikâyetçi olduklarını ifade ediyor. Ve personel yetersizliğinden dolayı birçok ameliyatların yapılmadığını ifade ediyor. Bunlardan kaynaklı önemli problemler yaşıyoruz. Muayene için günlerce sıra alamayan vatandaşlar var. Bu sorun her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Bir dahiliye hastası veya bir kalp hastası belki 2 hafta sonrasına bir muayene tarihi alabiliyor. Böyle bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR

Sağlıkta eşit olunmadığını ileri süren Başkan Kiraz, “Bir röntgen veya bir tetkik için belki 2 aydan daha fazla beklemek gerekiyor. Sadece bir kalp hastasının bir koşu bandında yürüyüp o değerlerinin görülebilmesi için 2 ay sonraya süre atılmış durumda. İçinden çıkılmaz bir sağlık sitemiyle karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet aslında şunu ifade eder. Sosyal devlet eşit, parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve kamusal bir sağlık hizmetinin bütün vatandaşlar için uygulamasıyla yükümlüdür. Baktığınızda maalesef sağlık eşit değil. Parası olanla olmayan aynı hizmeti maalesef almıyor. Dolayısıyla bunun eşit olmadığı net bir şekilde görünüyor. Parasız değil. Özelleştirmeyle birlikte birçok özel hastanenin devreye girdiğini görüyoruz. Bunların birçoğunun da para tuzağıyla işlemler gerçekleştirdiğini ve şekliyle de devletin bütçesine de yük getirdiklerini net bir şekilde görüyoruz. Sağlıkta devrim dedikleri kavramda gerçekten hiçbir şeyin devrim olmadığı net bir şekilde görünüyor” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com