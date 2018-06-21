Çalık, sağlıkta 'hiç yapılamaz denilen' işleri yaptıklarını ifade ederek, "Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik ve devlet hastanelerimizin hepsini bir araya topladık. Bu dönemin Türkiye'si için 'imkansız' denmişti. 'Hastaneleri birleştiremezsiniz' denilmişti. Biz hastanelerimizi birleştirdik, tek çatı altına aldık. Türkiye'nin yüzde 99'unu sosyal güvenlik kapsamına aldık ve sağlık hizmeti sunuyoruz. 10 milyon 400 kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bunun 7,8 milyonunun da Genel Sağlık Sigortası primini hükümetimiz ödüyoruz ve bütün sağlık hizmetlerini sunuyoruz" diye konuştu.

ONLARIN HAYALLERİ BİZİM YAPTIKLARIMIZA ASLA YETİŞEMEZ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin '0-18 yaş arasındaki çocukları sosyal güvenlik kapsamı altına alacağını' söylediğini hatırlatan Çalık, şunları söyledi:

"Biz onu 10 sene önce almıştık. Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olması gerekir. Onların hayalleri bizim yaptıklarımıza asla yetişemez. Sağlıkta reform yaptık. Hastanelerimizi birleştirdik. Malatya'daki Yeni Devlet Hastanemiz Eğitim Araştırma Hastanesi haline geldi. 'Malatya sağlık turizminin başkenti olsun' dedik. 'Lokomotifimiz Turgut Özal Tıp Merkezi olsun' dedik. Oraya bir Karaciğer Nakil Enstitüsünü kurduk. Sadece Türkiye ve Avrupa'da değil, dünyada olmayan bir merkezi Malatya'ya kazandırdık. Onkoloji Hastanesini yapıyoruz. Eğitim Araştırma Hastanemizin hemen yanına 300 yataklı bir Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapıyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni TOKİ'den buraya taşıdık."

Çalık, hastaların sağlık personeline karşı olan memnuniyetlerini gördüğünü anlatarak, "Türkiye'de sağlıktaki memnuniyet yüzde 75'lerde. 'Çok memnunum' diyen ile memnuniyetini orta diye ifade eden yüzde 14'ü de birleştirdiğimizde neredeyse memnuniyet yüzde 90'lara çıkıyor" dedi.

Çalık, Malatya'da ilçelerin tamamına hastane yaptıklarını, 4 ilçede de hastanenin yapılacağını kaydetti.

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