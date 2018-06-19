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Saadet Partisi destek istedi

Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Saadet Partisi Malatya Milletvekili adayları, Malatya Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Adaylar, 24 Haziran seçimleri için partilerine destek istediler.

Saadet Partisi destek istedi

Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Saadet Partisi Malatya Milletvekili adayları, Malatya Yeni Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir araya geldi. Adaylar, 24 Haziran seçimleri için partilerine destek istediler.

19 Haziran 2018 Salı 11:23
Saadet Partisi destek istedi

Saadet Partisi 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. sıra Milletvekili Adayı Abuzer Göğüs, 3. Sıra Milletvekili Adayı Yunus Savaş, 4. sıra Milletvekili Adayı Mustafa Parlakyıldız, 5. sıra Milletvekili Adayı Muhammet İkbal Yıldız, 6. sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir seçim çalışmaları kapsamında esnafa yönelik ziyaretlerini Malatya Yeni Sanayi Sitesi’nde sürdürdü.

MİLLİ GÖRÜŞÜN TEK TEMSİLCİSİ SAADET PARTİSİ’DİR

Saadet Partisi Malatya 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, “Saadet Partisi milletvekili adayları olarak teşkilattaki kardeşlerimizle birlikte Malatya Sanayi Sitesi’ni ziyaret ettik. Son günlerine girdiğimiz şu süreçte sanayi esnafının şikayetlerini dinliyoruz, mağduriyetlerini dinliyoruz. 16 yıldır tek başına tüm kararları alan, ekonomi alanında sosyal alanda bütün kararları alan bir iktidardan sonra, ülkenin bu hale geldiği esnafın bittiği ve herkesin mağdur olduğunu ifade ettiği bir ortamı görmek bizleri üzüyor. Bu görünen taraf, bir de görünmeyeni var; ülke borç batağına batmıştır, insanlar ötekileştirilmiş durumdadır. İnşallah 24 Haziran tarihinde bu millet tekrar aslına dönerek ülkede birliğin önce tesis olması sonra da ekonominin düzelmesi yönünde mutlaka bir karar verecektir. Ülkemiz kendine yetecek kadar yer altı zenginliklerine sahip bir ülkedir. Tuz var, un var, şeker var helva yapacak usta lazım. O da milli görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi’dir. İnşallah 25 Haziran sabahı ülkemizin ayrı bir güne ayrı bir mutluluğa kavuşacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

KİMSE KONUŞAMIYOR

Saadet Partisi 2. sıra Milletvekili Adayı Abuzer Göğüs de konuştu. Göğüs, “25 Haziran günü milli görüşün zaferi olacaktır. Bugün mağdurları konuşturacak olursak hakikaten onların ahı iktidarı boğacaktır. Ayrıca, ittifak olayıyla beraber farklı bir sistem oluştu. Önceki sistemde mevcut iktidar en güzel olduğu dönemde bile Malatya’da 3 milletvekili alabiliyordu. Şuanda vatandaşlarla bir araya geliyoruz ve aldığımız geri dönütlere göre millet hükümete ancak 1 milletvekili verebiliyor fazlasını vermiyor. Vatandaşın tepkisi bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaSaadet PartisiSeçim
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