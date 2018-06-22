Saadet Partisi 24 Haziran'a hazırlanıyor

Saadet Partisi İl Başkanı Osman Marasalı, Hükûmeti eleştirerek, HDP konusunda kendi ayaklarına balta vurduklarını söyledi.

''HDP İLE BİR İTTİFAK VARMIŞ GİBİ LANSE EDİLDİK''

Marasalı, “Gerek Saadet Partisi’ne gerekse Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partileri suçlamalara bakıldığında HDP ile bir ittifak varmış gibi lanse edilen gerçekler aslında hiç alakası olmayan gerçekler. HDP son 15 gün içerisinde bizzat Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu çalışmalar ve Sayın İçişleri bakanlığının yapmış olduğu planlı açıklamalar ile barajı aşma noktasına getirilmiştir. Halkın sempatisine sunulmuştur. Bu konuda Saadet Partisi’nin herhangi bir etkisi yoktur. Saadet Partisi’nin söylemiş olduğu şey insanların masumiyet karinesine uygun olarak bu vatandaşın kaçma şüphesi yoksa diğer adaylar gibi çıkıp kendisini anlatabilmesiydi. Bu şekilde alacağı oy belliydi. Ama sayın cumhurbaşkanı bunu masumiyete döktü, mazlumiyet oluşturdu. Sonunda gelinen noktada ortada. Kendi ayaklarına baltaları vurmuş oldular” ifadelerini kullandı.

BİZ ZULÜM ÜZERİNE BİR İTTİFAK YAPMADIK

Başkan Marasalı, “Biz zulüm üzerine bir ittifak yapmadık. Yapmış olduğumuz ittifak tamamıyla meclisin güçlendirilmesine yöneliktir. Bu konuda itirazı olan vatandaşımız varsa çıksın söylesin. İkincisi hakkın, hukukun ve adaletin üstünlüğüne yönelik bir birleşmedir. Bu konuda da itirazı olan çıksın söylesin. Yine halkın ekonomik durumunun iyileştirilmesi olağanüstü halin kaldırılmasına yöneliktir. Bu suçsa eğer Sayın Cumhurbaşkanı da bugün aynı noktaya geldi. Yaklaşık 4 aylık bir süreç sonunda söyleye söyleye Sayın Cumhurbaşkanını da aynı noktaya getirdik. Dolayısıyla ters açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı da Millet ittifakının içerisinde yer almış oldu söylemleriyle. Halkımızın bu hususları dikkate alarak oy kullanacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

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