Saadet Parti'sinden Battalgazi ziyareti

Bugünkü düzeni Milli Görüş’ün sağladığının altını çizen Saadet Partisi'nin 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Asiltürk, “Ramazan’ın son günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde bizler yalnızca ekonomiyi, kardeşliği, ayrışmanın sona ermesini konuşurken, birileri 49 yıldır davam diyerek Allah ve Resulü’nün (sav) yanında yürüyen bir elime ayı bir elime güneşi verseler davamdan dönmem diyen Resulullah Efendimiz (sav) gibi düşünen ve kendi partilerinin verdikleri bütün makamları elinin tersiyle iterek kendi gayret ve gücüyle hakkı söyleyerek Mecliste hayra motor şerre fren olmak için çalışan Saadet Partisi’ne yaptıkları itamı kendilerine iade ediyorum. Düne kadar siyasete şirk ve küfür diyenlerin hangi ayet ve hadisi değiştirip de siyasetin küfürden çıktığını kendilerine sormak istiyorum. Eğer bugün bir Müslüman birine selam veriyorsa, eğer bir başörtülü bir memursa, eğer imam hatip mezunu birisi cumhurbaşkanıysa bu Milli Görüş davasının attıkları temelle, Erbakan hocamın bu memlekete getirdiği düzenle olmuştur. Bunu bilerek hareket etmelerini istiyorum. Yoksa bizimde onlara söyleyecek çok sözümüz var” şeklinde konuştu.

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