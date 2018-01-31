REKTÖR MÜSİAD'I ZİYARET ETTİ

Kendilerini ağırladıkları için MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan'a teşekkür eden Rektör Kızılay, "MÜSİAD Malatya çok güzel çalışmalara imza atıyor bunda sonra bu güzel çalışmaları devam eder. Hem üniversite olarak birlikte yapabileceğimiz bir iş olursa her zaman yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Üniversitede genç MÜSİAD topluluğu var onların çalışmaların izliyorum gerçekten güzel çalışmalar yapıyorlar, bizde her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu

Üniversite ve sanayi işbirliği konusunda daha güçlü bir işbirliği kurmak için OSB meslek yüksek okulunu açacaklarını ifade eden Kızılay,”Üniversitemizin, Mühendislik fakültesi, iktisadi idari bilimler fakültesi, TEKNOKENT ile meslek yüksek okulları ile en son temelini attığımız OSB meslek yüksek okuluyla birlikte üniversite ve sanayi işbirliği açısında güçlü ve etkin bir çalışma olacak” diye konuştu.



MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan ise Rektör Kızılay’ a ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "MÜSİAD’ mızın Malatya’ya mal olmuş bu gün için 8 yüz civarında şirketiyle tamamı olmasa da bir kısmı sanayi ve üniversite işbirliği çerçevesinde çalıştıklarını biliyoruz ve bundan memnun oluyoruz. Halkı ile bütünleşmeyen hükümetlerin ömrü olmadığı gibi, aynı şekilde üniversite ile birleşmeyen ve beraber çalışmayan şirketlerin ömürlerin azlığını görüyoruz ve üzülüyoruz.Bunun için sanayi ve üniversite işbirliğinin mutlaka beraber çalışması gerekiyor” şeklinde konuştu.