20 Ocak 2017 Cuma

REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİYOR

Anayasa değişikliği hakkında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin bahsettiği gibi bir rejim değişikliğinin olmadığını, bu değişikliğin yönetim değişikliği olduğunu söyledi.

20 Ocak 2017 Cuma 13:27
REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı bir ulusal televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP ANAYASAYI MECLİSTEN GEÇİRMEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR
  Meclisteki süreci ve oylamaları değerlendiren Bakan Bülent Tüfenkci,  “Muhalefet, genel anlamıyla gerilim üreterek Meclis çalışmasını engellenmeye çalışan bir program içerisinde. Genel anlamda daha gerilimli geçmesi bekleniyordu ama normal seyrinde ilerliyor. CHP anayasayı Meclisten geçirmeme gayreti için çalışıyor. Hamdolsun Mecliste maddeler geçiyor.  İnşallah bu hafta sonuna kadar firesiz şekilde 2. tur oylamayı geçirmek ve milletimizin önüne getirmek amacındayız. Ne derseniz deyin son sözü millet söyleyecek ve milletin de en doğrusunu söyleyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İKİ PARTİNİN ORTAK METNİ
  Bakan Tüfenkci sözlerini devamında, “Ana muhalefetin bu işin rejim değişikliği olduğu yönünde ısrarı var. Fakat baktığınız zaman yönetim sisteminin değişikliği var. Yönetiminin değişikliği de AK Parti döneminde dillendirilen bir şey değil. Sanki Cumhuriyetin ilk 4 maddesi değiştiriliyormuş gibi bir hava oluşturulmaya ve insanları tahrik etme ve gerilim stratejisi izlenmeye çalışılıyor. Ama ne Mecliste ne halk nezdinde istediklerine ulaşamayacaklar. Bu metin ne AK Parti’nin ne de MHP’nin değil, iki partinin ortak metnidir. Anayasa değişikliği konusunda da 2 parti üzerine düşen görevi yerine getiriyor” ifadelerini kaydetti.

TERÖRÜN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIK
  Terör saldırılarını da değerlendiren Tüfenkci, “Terör örgütleri son zamanda terör saldırılarını artırdılar. Halkın korku ve paniğe kapılması adına yapılan saldırılardı bunlar. Terör saldırılarına paralel olarak ekonomiyi çökertme adına, yıpratma adına bir takım güçlerin organize halinde hareket ettiklerini görüyoruz. Türkiye yeni bir terör saldırısı altında değil, senelerdir mücadele ediyoruz. 15 Temmuz gibi terörün en büyüğünü yaşadık ve bu terör örgütünün harekete geçirdiği bir takım diğer terör örgütlerinin 15 Temmuz’dan sonra daha fazla geldiğini görüyoruz” dedi.

ÇİFTÇİLERİ ARACILARA MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ
  Bakan Tüfenkci, gümrükteki 40 bin aracın sahiplerinin de yüzde 15 oranında vergilerini ödeyerek araçlarını alabileceklerini ve aynı zaman da üretici ile tüketici arasında çok fiyat farkının olduğunu, bunun için önlemler alacaklarını, aracıların ürünün fiyatını belirlediğini, bunun için de birlikleri ve tanzim satış kooperatiflerini harekete geçirip çiftçileri de aracılara muhtaç etmeyeceklerini söyledi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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