Pütürge’den yüzde 95 oy istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran'da çok önemli bir sürece gireceklerini ifade ederek, "Türkiye'nin büyük fotoğrafında, Türkiye'ye yapılmak isteneni herkes iyi biliyor. Uluslararası güçlerin ve terör örgütlerinin en büyük hedefi; Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bir Türkiye tasavvur ediyorlar. İşte bunun önüne geçebilmek için, AK Partili ve Erdoğanlı bir Türkiye için Pütürge'den en az yüzde 95 oy istiyoruz" dedi.

Pütürge ilçesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında da konuşan Çalık, Türkiye'nin 24 Haziran'da önemli bir dönüm noktasına gireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz yüzyıllık köhnemiş Parlamenter Sisteme nokta koyduk. Pütürge buna tam nokta koydu. 16 Nisan'da, 'Artık Parlamenter Sistemi istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni istiyoruz' dediniz. O gün yapmış olduğunuz işin tamamlanmasını 24 Haziran'da yapacaksınız. Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşları çıkmış diyorlar ki 'Biz eski sisteme, Parlamenter Sisteme geri döneceğiz.' Hiç kimse milletin iradesinin üzerinde başka bir irade tanımasın. Milletimiz, Pütürge başta olmak üzere Parlamenter Sistemin yerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni koymuştur. 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı hep birlikte cumhurbaşkanı seçeceğiz. 24 Haziran'da Pütürge, Malatya ve Türkiye'ye yaptığımız hizmetlerle Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz, Malatya'dan da 6 AK Partili vekili meclise göndereceğiz."

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise, "Bizim işimiz hizmet, gücümüz ise milletimizdir. Biz sloganları üretirken tesadüf üzerine değil, AK Parti'nin izlemiş politikadan doğan sloganlardır. Bizim işimiz hizmet. Muhalefetin 'her yaptığınız durduracağım' demesi gerçekten akla ziyan. Bunu bizim yüzümüze bakarak söylemesi de kendini bilmezliktir. Bunlar bu ülkede milletin yüzüne bakarak; bu milletin, bu ülkenin geleceğini garanti edecek bütün devasa projeleri, Avrupa'nın en büyük projesini, Türkiye'nin en devasa savunma projelerini dahi 'durdurabiliriz' deme cüretini gösteriyorlar. Kirli siyasette bu süreci oluşturdular. Ekrandan bakarak teröre destek çıkabiliyor. Diyor ki 'PKK Kandil'den gitti, Kandil'e niye girelim?' cümlesini kullanabiliyor. Biz hangi ortam olursa olsun, hangi siyasi kirlilik olursa olsun biz doğruyu asla kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.

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