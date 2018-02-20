‘PERAKENDE’NİN SORUNLARI MASAYA YATIRILIYOR

Zirve, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun (TESK) desteği ile 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Zirvede, üretimin tüketiciye ulaştırılmasına imkan sağlayan zincirin son halkası konumundaki perakende sektörünün bütün aktörleri, tüketiciler, esnaf ve tacirler, akademisyenler, kamu kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.

Ekonomi ve ticaretteki sorunlar, beklentiler ve gelecek vizyonu da sektör temsilcileri ile ele alınacak. Zirve ile 3 buçuk milyon ticaret erbabının tamamını ilgilendiren sorunlara ilişkin çözüm politikalarının geliştirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılarak ticari hayata öngörülebilirlik kazandırılması amaçlanıyor.

TİCARETİN SORUNLARINI 5 AYRI ÇALIŞMA GRUBU İRDELEYECEK

Zirveye ilişkin bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de zirveye katılacağını belirtti. Perakende ticaret sektörünün sağladığı istihdam ve katma değerle ekonominin temel yapı taşlarından biri konumunda olduğuna ve üretimin pazara sunulması gibi çok önemli bir işlevi yerine getirdiğine dikkat çeken Yücel, “Bakanlık olarak hedefimiz, ülkemizi ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek” dedi.

ZİRVE PROGRAMI

Müsteşar Yardımcısı Yücel, zirveye ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla firmaların üst düzey yöneticileri, tüketici federasyonları yetkilileri, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları başkanları, bilim adamları, bürokratlar iki gün boyunca perakende ticaretin sorunlarını ve çözüm önerilerini beş ayrı başlıkta tartışacak. Bunlardan ilki olan finans çalışma grubunda vergiler, döviz kurları, tedarik fiyatları ve toplu tedarik, finansmana erişim, gider kontrolü üst başlıklarında sektörün finansman sorunları ele alınacak. Paydaşlararası ilişkiler çalışma grubunda alışveriş merkezleri, işveren ve çalışan ilişkileri, perakende bilgi sistemi gibi başlıklar olacak. Küreselleşme ve rekabet çalışma grubunda büyüme ve markalaşma, pazar araştırmaları, yurt dışında büyüme, yatırım teşvikleri, alışveriş turizmi, haksız rekabet konuları masaya yatırılacak.

İşletmelerin iç dünyası çalışma grubunda profesyonel yönetim uygulamaları, inovasyon, AR-GE ve dijitalleşme, insan kaynakları politikaları, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ele alınacak. Son çalışma grubumuz ise perakende sektörü ile tüketiciler arasındaki ilişkileri irdeleyecek. Ayıplı mal ve hizmetler, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, satış sonrası hizmetler, ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar gibi başlıklarla tüketicilerin sorunları tartışılacak. Zirvenin sonunda yapılan çalışmalar raporlanıp, sonuç bildirgesi haline getirilecek ve nihai bildirge, kapanıştan önce tüm katılımcılarla paylaşılacak.” (İHA)