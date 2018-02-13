PARTİSİNİN TOPLANTISINA KATILDI

İl ve ilçe başkanlarına seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP’nin 49 yıllık siyasi mücadelesine değinerek “Dibi görünmeyen kuyulardan su içmedik, içmeyeceğiz. Olayların perde arkasını görmeden öne çıkmadık, çıkmayacağız. Dünyevi menfaatler uğruna geçmişi silmedik, Aksine hizmet etmeyeceğiz. Her zaman olduğu gibi ihanet kuşatmasını dağıtacağız. Onun bunun önünde el pençe divan durmayacağız’ diye konuşmasına devam eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, ‘’MHP bu ruh, bu inanç ve bu kabulleniş kapsamında yoluna devam edecektir. Siyaseti mert ve adam gibi yaparak verdiği sözleri tutacak, her fedakarlığı Türk Milleti için yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Oyuncuları bozguna uğrattık bunu hep birlikte yaptık"

Kendilerine karşı akla hayale sığmayacak saldırılar olduğunu belirten Bahçeli, "Bu yolda gecikmedik, düşmedik, üşenmedik, dinlenmedik, yılmadık yozlaşma akınına gururumuzla direnç gösterdik, şiddetli operasyon ve oyunlara karşı devasa duruş sergiledik, seviyesizlere karşı seviyeli durduk, iftiralara karşı davanın iffetini koruduk. Özellikle 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel seçiminden sonra akla hayale gelmeyecek saldırılar gördük, hamdolsun teslim olmadık acizlik göstermedik oyunları bozduk, oyuncuları bozguna uğrattık bunu hep birlikte yaptık” dedi.



Bu arada Genel Başkan Dr.Devlet Bahçeli, MHP Malatya İl Teşkilatı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Malatya’dan beklentilerinin yüksek olduğunun ifade edildiği belirtildi.

MHP Malatya teşkilatı, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ve Kadın ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile de Antalya kampında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.busabahmalatya.com

