03 Şubat 2017 Cuma

Parlakpınar, külliyedeki ödül törenine katıldı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ödül törenine katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

03 Şubat 2017 Cuma 14:48
Parlakpınar, külliyedeki ödül törenine katıldı

  Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve üstün bilimsel başarıların ödüllendirildiği ‘TÜBA Ödülleri Töreni’ne katılan TÜBA üyesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme de yapan Parlakpınar, hastanenin durumu hakkında Erdoğan’ı bilgilendirdi.

İHA
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