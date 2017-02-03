Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve üstün bilimsel başarıların ödüllendirildiği ‘TÜBA Ödülleri Töreni’ne katılan TÜBA üyesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme de yapan Parlakpınar, hastanenin durumu hakkında Erdoğan’ı bilgilendirdi.

İHA