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Palancıoğlu, MHP'den milletvekili aday adayı oldu

Malatya’da İş Kadını Saime Palancıoğlu MHP'den 27.dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Palancıoğlu, MHP'den milletvekili aday adayı oldu

Malatya’da İş Kadını Saime Palancıoğlu MHP'den 27.dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:13
Palancıoğlu, MHP'den milletvekili aday adayı oldu

Tüm Türkiye 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçime kilitlendi. Seçim öncesi milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ederken Malatya’da İş Kadını Saime Palancıoğlu  27.dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Saime Palancıoğlu yaptığı açıklama da “27.Dönem Seçimleri için Gönül verdiğim Milliyetçi Hareket Partisinden Malatya Millet Vekilliği için Aday Adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. " Allah gönlümde olanı hakkıma hayırlı, Hakkımda hayırlı olanı gönlüme razı eylesin. Allaha emanet olun.”dedi.Kaynak gazetemalatya.com-busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Saime Palancıoğlu
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