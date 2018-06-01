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“Oyunuzu helal edin”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu seçim maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Fendoğlu, “Başkanlıkta Recep Tayyip Erdoğan'a vekillikte bizlere oyunuzu helal edin” dedi.

“Oyunuzu helal edin”

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu seçim maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Fendoğlu, “Başkanlıkta Recep Tayyip Erdoğan'a vekillikte bizlere oyunuzu helal edin” dedi.

01 Haziran 2018 Cuma 10:40
“Oyunuzu helal edin”

Fendoğlu, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü. Fendoğlu, Erkenek, Kurucuova ve Sürgülüleri ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

Fendoğlu Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü ziyaret etti. Başkan Küçük,  yapılacak seçimde Fendoğlu'na başarılar diledi. MHP'li heyet ardından ilçe kaymakamı Muhammed Şükrü Pekpak'ı ziyaret etti. Pekpak, MHP'li Fendoğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür etti.

İlçeye bağlı Erkenek, Kurucuova ve Sürgü Mahallesi'nde de vatandaşlarla bir ayaya gelen Fendoğlu, bombalı saldırıda şehit olan amcası Hamid Fendoğlu'nu anlattı. 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPSeçimMehmet Celal Fendoğlu
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