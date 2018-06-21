Saadet Partisi Malatya milletvekili adayları, Malatya Yaş Meyve ve Sebze Hali’nde esnaflarla bir araya geldi. Adaylar daha sonra Antepli Sokak, Mücelli Caddesi ve Özsan Sanayi Sitesi’nde bulunan esnaflarla tek tek gezdi.

Saadet Partisi 1. sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. sıra Milletvekili Adayı Abuzer Göğüs, 3. sıra Milletvekili Adayı Yunus Savaş, 4. sıra Milletvekili Adayı Mustafa Parlakyıldız, 5. sıra Milletvekili Adayı Muhammet İkbal Yıldız, 6. sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir beraberindekilerle birlikte ilk olarak Antepli sokakta bulunan esnaflarla tek tek görüştü.

Saadet Partili adayların bir sonraki durağı Antepli Sokak oldu. Burada esnaflarla bir araya gelen adaylar talepleri dinleyerek destek istedi. Daha sonra Mücelli Caddesi’nde bulunan esnaflarla bir araya gelen partililer esnaflarla görüşme fırsatı buldu.

“ÜLKEMİZ BORÇ BATAĞINA BATTI, İŞ YOK AŞ YOK”

Sanayi esnafıyla yaptığı görüşmeyi değerlendiren Saadet Partisi Malatya birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Asiltürk, “Saadet Partisi olarak, bugün sabah sebze halini toptancılar sitesini ziyaret ettik, şimdi Özsan Sanayi Sitesi’nde esnaflarımızla ve nakliyecilerimizle burada işleri olanlar bir araya geldik. Son 4 güne girdiğimiz bu dönemeçte inşallah Saadet Partisi olarak Malatya’yı temsil edecek vekilleri mecliste göreceğiz umudundayız çünkü vatandaşlardan, esnaflardan aldığımız pozitif duygular ve görüşler bu yönde. Bu seçim gerçekten hiç milletin beklemediği kamuoyu araştırma şirketlerinin tahmin bile edemediği bir sonuç ortaya çıkacak. Çünkü korkutulmuş sindirilmiş olan vatandaşlar bu seçimde hangi partiye oy vereceğini söylemeden sandıkta hükümet partisine yani Adalet ve Kalkınma Partisi’ne gerekli dersi vererek ‘Bakın 16 yıldır sizi omzumuzda taşıyoruz. Geldiğimiz noktada ötekileştirildik, ayrıştırıldık, ülkemiz borç batağına battı, iş yok aş yok” durumunun neticesi sandıkta çıkacaktır. Genel Başkanımızın dediği gibi büyük bir dip dalga geliyor. İnşallah 24 Haziran akşamı, 25 Haziran sabahı Türkiye’de milli görüşün tekrar temsil edileceği bir yönetimin kurulacağı gün olacaktır, diye ümit ediyoruz. Bu yönde de gücümüzün yettiği oranda çalışıyoruz” diye konuştu.

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