“ON GÜN ARAYLA İKİ BAYRAM YAŞAYACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. bayramların kırgınlıkları sona erdirmek, dayanışmayı, birlik ve beraberliği pekiştirmek için önemli araçlar olduğunu belirten Ağbaba, “Ramazan Bayramı'nın üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığı, tüm çalışanların insanca yaşayabilecekleri ücreti aldıkları, farklı düşünen, farklı konuşan, farklı yazan her kişinin kendisini özgürce ifade edebildiği, insanların haksız ve hukuksuz gözaltına alınmadığı, yargılanmadığı, tutuklanmadığı, adaletin kişilere göre değil toplumun tamamına eşit yaklaşabildiği, gençlerin işsizlik, çocukların gelecek kaygısı yaşamadığı, açlık ve yoksulluğun sona erdiği günler getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Yaklaşan 24 Haziran seçimlerine de vurgu yaparak, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin üzerindeki kara bulutları dağıtacağını, insanların geleceğe daha umutlu bakmasını sağlayacağını belirtti. Ağbaba, “Türkiye 10 gün arayla iki bayram yapacak. Birincisi Ramazan Bayramı, ikincisi ise 24 Haziran’da tüm halkın rahat bir nefes almasını sağlayacak, Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçildiği, Millet İttifakının mecliste çoğunluğu aldığı seçimlerin akşamı yaşanacak demokrasi bayramı. Bu vesile ile tüm halkımızın bayramını kutluyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.

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