OHAL’de Yeter’ Forumu Ankara’da Yapıldı

Koordinasyonunu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaptığı ‘OHAL’de YETER’ forumu Ankara’da gerçekleştirildi. ‘Yargıda OHAL’, ‘Akademide ve Sivil toplumda OHAL’, ‘Emekte OHAL’ ve ‘Medyada OHAL’ konu başlıklarında 4 oturumun gerçekleştiği forumun açılış konuşmasını yapan Ağbaba, “Tam 18 aydan bu yana Anayasanın lağvedildiği, güçler ayrılığının yok edildiği, Meclisin yok sayıldığı bir OHAL rejimi ile idare ediliyoruz. 15 Temmuz’da, bizzat iktidar tarafından devlete yerleştirilen, beslenen ve büyütülen bir terör örgütünün gerçekleştirdiği askeri darbe girişimini yaşadık. 15 Temmuz’da bir grubun başaramadığı askeri darbe, 20 Temmuz’da bir başka grup tarafından sivil darbe olarak başarıldı. Geçmişte amaç birlikteliği içinde bulunan ortakların arası bozulsa da, hedefledikleri amaç hasıl oldu. Sonuç olarak Türkiye bir buçuk yılı aşkın süreden bu yana bir darbe rejimi ile yönetilmektedir” diye konuştu. (Bülten)