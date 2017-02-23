23 Şubat 2017 Perşembe

O GÖRÜNTÜLER SAVCILIĞA ULAŞTI

15 Temmuz hain darbe girişiminde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına mensup bir grup cuntacının kalkıştığı darbe girişiminde Malatya’da 16 Temmuz sabahı 2. Ordu Karargahındaki darbecilere destek için Altay Kışlası’ndan çıkartıldığı iddia edilen ve polisler tarafından Çevreyolunda vatandaşların da desteği ile ele geçirilen Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın (ZPT) görüntüleri mahkemeye ulaştı.

23 Şubat 2017 Perşembe 10:00
O GÖRÜNTÜLER SAVCILIĞA ULAŞTI

  16 Temmuz'da sabah saatlerinde çıkan, 2. Ordu Komutanlığında polisle çatışan darbeci askerlere destek için gitmeye çalışan ve Çevreyolu Milli Egemenlik Alt Kavşağı yakınlarında darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlarca durdurulan zırhlı personel taşıyıcının görüntüleri iddianameye girdi. Şehir merkezinde bulunan MOBESE kameraları tarafından tek tek kayıt altına alınan ZPT’lerin görüntüleri iddianamede yer aldı.

GÖRÜNTÜLER ÇÖZÜLDÜ
  15 Temmuz gecesi 2. Ordu Komutanlığı’nda bulunan darbecilere destek vermek için Altay Kışlası’ndan hareket eden 2 ZPT’nin güvenlik güçleri tarafından derdest edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, savcılığa görüntü kayıtları ulaştı.        

İKİNCİ ZPT’DEKİ DE TESPİT EDİLDİ
  Görüntü tutanağında “2. Ordu Komutanlığı’na bağlı Altay Kışlası’nda yaşananların anlatıldığı iddianamede ZPT ile alaydan çıkan Yarbay Ahmet Üçbadık’ın darbe gecesi kışlada iletişim araçlarının kapatılması ve televizyon izlenmemesi konusunda emir verdiği de ortaya çıkmıştı. 016-07 -21_ 1350 isimli kamera görüntüsünün 59'uncu saniyesinde arkadaki ZPT’nin (Zırhlı Personel Taşıyıcı) kule kısmındaki askeri personelin İsmail Akın olduğu” şeklinde ifadeler yer aldı.

ALMANYA’DA GÖREVLİYMİŞ!
  Altay Kışlası’ndan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ile 2. Ordu Karargahı’ndaki darbecilere destek için gitmek isteyen ve kışla girişinde vurularak yaralanan Yarbay Ahmet Üçbudak’ın, bu kalkışma için görevli olduğu Almanya’nın Berlin şehrinden Malatya’ya geldiği öğrenilmişti. 2. Ordu Karargahı’na doğru devam eden ve polislerin dur ihtarına uymayan Yarbay Ahmet Üçbudak, ZPT ile araçların üzerinden geçerek, sağa sola ateş açmıştı. Üçbudak, ZPT ile 2. Ordu Komutanlığı Karargahı’nın duvarına çarptıktan sonra kışlaya kaçmak isterken, polis tarafından vurularak, etkisiz hale getirilmişti. Kara Kuvvetleri’nden ihraç edilen 726 kişilik subay listesinde 655’inci sırada yer alan Üçbudak, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Silahlı Kuvvetler Ataşesi olarak görev yaptığı belirlenen Yarbay Üçbudak’ın, kalkışma girişiminde Ankara ve İstanbul’da yakalanan bazı subaylar gibi, yurt dışı görevinden izinli olarak gelip katıldığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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