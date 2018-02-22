Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Yasalarımıza göre engellilere, yaşa bağlı kalmaksızın prim ve yılını doldurunca emekli olma hakkı tanınmıştır. Erken emeklilik, engel durumundan ve yıllara bağlı işgücü kaybından dolayı engellilere tanınmış seçimlik bir haktır, zorunluluk değildir. Zorunlu emeklilik yaşı konusunda diğer çalışanlarla aynı koşullara tabidir. Çıkarılan 696 sayılı KHK ile kısmen de olsa kamuda taşeron olarak çalışanlara kadroya geçiş hakkı tanınmıştır. Yıllardan beri engellileri mağdur etmeye devam eden AKP iktidarı, son darbeyi de emekliliği gelen ama çalışmak isteyen engellilere vurmuştur. Bu durumdaki engelliler adı konulmamış bir ihraçla karşı karşıya bırakılmıştır” sözlerini kaydetti.

“ÇALIŞMA HAKKININ GASPI”

“Yapılan düzenlemeyle emeklilik koşullarını tamamlayan engelliler, kadro dışı bırakılmakta ve dahası hiçbir şekilde işlerine devam edememektedir” diyen Ağbaba, “Engellilerin yasal hakları gereği çok erken yaşta emekli olabildikleri bir gerçektir. Bu hakkın olması da esastır ancak hala çalışabilir güçte ve yaşta olan engelliler içinse durum ‘Çalışma Hakkının Gaspı’dır. Üstelik ülkemizde engelli işgücüne katılma oranlarının oldukça düşük seviyede olduğu gözönüne alınırsa ve kamu kurum ve kuruluşlarının dahi yüzde 4 kotaya uymadıkları bir ortamda düzenlemenin ne derece haksız olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi.

“BİN LİRA İLE NASIL GEÇİNECEKLER?”

Ülkemizde emekli maaşlarının oldukça düşük olduğunu kaydeden Veli Ağbaba, “Bu rakam engelliler için prim ödeme gününden kaynaklı olarak çok daha düşüktür. Bir engellinin ayda bin lirayı bulmayan bir maaşla, üstelik içinde olduğumuz ekonomik koşullarda bir ay bile nasıl yaşayacağı düşündürücüdür. Tüm yönleriyle değerlendirildiğinde, hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK’nın ne yasalarla, ne insaniyetle ne vicdanla bağdaşmadığı ortadadır. Bir an önce bu düzenlemedeki yanlışlardan dönülmesi ve mağduriyetlerin daha fazla artmadan önlenmesi gerekmektedir” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com