Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

“NASIL GEÇİNECEKLER?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 696 sayılı KHK ile emekliliğini doldurmuş ama hala çalışma gücü olan engellilerin zorla emekli edildiğini savunarak, “AKP Hükümetinin binlerce kişiyi kadro dışı bırakması yetmezmiş gibi eski hükümlü ve engellilere yönelik ‘acımasız’ tavrı unutulmayacaktır” dedi.

“NASIL GEÇİNECEKLER?”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 696 sayılı KHK ile emekliliğini doldurmuş ama hala çalışma gücü olan engellilerin zorla emekli edildiğini savunarak, “AKP Hükümetinin binlerce kişiyi kadro dışı bırakması yetmezmiş gibi eski hükümlü ve engellilere yönelik ‘acımasız’ tavrı unutulmayacaktır” dedi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 12:35
“NASIL GEÇİNECEKLER?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Yasalarımıza göre engellilere, yaşa bağlı kalmaksızın prim ve yılını doldurunca emekli olma hakkı tanınmıştır. Erken emeklilik, engel durumundan ve yıllara bağlı işgücü kaybından dolayı engellilere tanınmış seçimlik bir haktır, zorunluluk değildir. Zorunlu emeklilik yaşı konusunda diğer çalışanlarla aynı koşullara tabidir. Çıkarılan 696 sayılı KHK ile kısmen de olsa kamuda taşeron olarak çalışanlara kadroya geçiş hakkı tanınmıştır. Yıllardan beri engellileri mağdur etmeye devam eden AKP iktidarı, son darbeyi de emekliliği gelen ama çalışmak isteyen engellilere vurmuştur. Bu durumdaki engelliler adı konulmamış bir ihraçla karşı karşıya bırakılmıştır” sözlerini kaydetti.

“ÇALIŞMA HAKKININ GASPI”

“Yapılan düzenlemeyle emeklilik koşullarını tamamlayan engelliler, kadro dışı bırakılmakta ve dahası hiçbir şekilde işlerine devam edememektedir” diyen Ağbaba,  “Engellilerin yasal hakları gereği çok erken yaşta emekli olabildikleri bir gerçektir. Bu hakkın olması da esastır ancak hala çalışabilir güçte ve yaşta olan engelliler içinse durum ‘Çalışma Hakkının Gaspı’dır. Üstelik ülkemizde engelli işgücüne katılma oranlarının oldukça düşük seviyede olduğu gözönüne alınırsa ve kamu kurum ve kuruluşlarının dahi yüzde 4 kotaya uymadıkları bir ortamda düzenlemenin ne derece haksız olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi.

“BİN LİRA İLE NASIL GEÇİNECEKLER?”

Ülkemizde emekli maaşlarının oldukça düşük olduğunu kaydeden Veli Ağbaba, “Bu rakam engelliler için prim ödeme gününden kaynaklı olarak çok daha düşüktür. Bir engellinin ayda bin lirayı bulmayan bir maaşla, üstelik içinde olduğumuz ekonomik koşullarda bir ay bile nasıl yaşayacağı  düşündürücüdür. Tüm yönleriyle değerlendirildiğinde, hükümetin çıkardığı 696 sayılı KHK’nın ne yasalarla, ne insaniyetle ne vicdanla bağdaşmadığı ortadadır. Bir an önce bu düzenlemedeki yanlışlardan dönülmesi ve mağduriyetlerin daha fazla artmadan önlenmesi gerekmektedir” diye konuştu. (Bülten)busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:39
Anahtar Kelimeler:
EmekliEngelliCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Meleyen kuzuların sesleri duyulacak”
“Meleyen kuzuların sesleri duyulacak”
AK PARTİ VE MHP İTTİFAKI
AK PARTİ VE MHP İTTİFAKI
AĞBABA NET KONUŞTU!
AĞBABA NET KONUŞTU!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim