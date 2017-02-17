16 Şubat Perşembe günü saat 12.00’de Yeni Nikah Sarayı’nda düzenlenen toplantıya; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selehattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, şube müdürleri, Malatya genelindeki Muhtar Dernek başkanları ile 600’ün üzerinde mahalle muhtarı katıldı.

Bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, tanıtım filmiyle bir dönem içerisinde yapılan belediyecilik hizmetlerinin bir kenti ne kadar değiştirebildiğinin kısa bir görselini sunmaya çalıştıklarını belirterek, belediyecilik hizmetlerinin önemine değindi. Genelde Türkiye’nin, yerelde de Malatya’nın nereden nereye geldiğinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Çakır, “Malatya’yı bir bütün olarak görmemiz lazım. Malatya merkezi kalkınmadan, ilçeler kalkınmaz” dedi.

GÜZEL BİR EV SAHİPLİĞİ YAPALIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Şubat Cumartesi günü Malatya’ya gelecek olmasına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güzel bir ev sahipliği yapılması gerektiğini söyledi.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ederek, “Siz muhtarlarımızın önerilerini her zaman önemsedik. Bundan sonra da önemseyeceğiz. 2002 yılından beri bu ülkeye hizmet ediyoruz. Bu toprağı vatan bilen bütün kardeşlerimize ayrım yapmadan hizmet ediyoruz. Hiç kimseyi ötelemedik. Biz birlikte varız. Birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.

KALKINMA YERELDEN BAŞLAR

Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise muhtarların devlet ile millet arasındaki en önemli seçilmiş kişiler olduğunu söyledi. Çalık özetle; “Cumhurbaşkanımız kalkınma yerelden başlar diyor. Yereldeki en önemli ayağımız, muhtarlarımızdır. Milletimizin ilk kapısını çaldığı kişiler muhtarlardır. Türkiye’de bir millet tarih yazdı ve yazmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Malatya için yaptıklarını anlattı. Türkiye’de çığır açıyoruz. Çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Çok önemli hizmetler getiriyoruz” diye konuştu.

TARİH YAZDIK

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bu milletle birlikte Malatya’nın da tarih yazdığını kaydeden Çalık, “Bu tarih yazılırken her noktada muhtarlarımızın imzası vardı. Bu tarihi kahramanımız ve ülkemizin Başkomutanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımızla birlikte yazdık. Göğsünü toplara siper eden milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Doğu ve Güneydoğu’da kalleş PKK ile mücadele eden şehitlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi. Muhtarlardan gelen soruların da cevaplandırıldığı toplantı sonrasında yemek ikramı yapıldı.

HABER MERKEZİ