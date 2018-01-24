Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119199
ALTIN
162.716
DOLAR
3.7371
STERLİN
5.3037
EURO
4.6287

MUHTARLARI UNUTMADI

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Siyaset kurumunun olmazsa olmazlarından olan muhtarlarımızı hiç ihmal etmedik” dedi.

MUHTARLARI UNUTMADI

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Siyaset kurumunun olmazsa olmazlarından olan muhtarlarımızı hiç ihmal etmedik” dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
MUHTARLARI UNUTMADI

Milletvekili Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Yeşilyurt Bentbaşı Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “AK belediyeciliğin temel felsefesinde hizmet vardır ve biz bu milletin hizmetinde olmak için bu yoldayız. Burada hem genel başkanımız hem Cumhurbaşkanımız aynı zamanda yerel yönetiminde belediyeciliğinde imzasını atmış. Bizim de önümüzde bir önder olarak çalışmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu gördüğünüz muhtar evlerinden 11 adedini yapıp muhtarlarımıza teslim ettik. Aslında muhtar evinin ötesinde bir nevi semt konağı gibi EC, lavabosu, mescidi, Mutfağı ve muhtar odası, toplantı salonu ile mahallede semt konağı işlevi görmekte. AK belediyeciliğin mantığında hizmet var. Bizde bu yolda Yeşilyurt belediyesi olarak gece demeden gündüz demeden kardeşlerimizin hizmetindeyiz” sözlerini kaydetti.

“STANDARTLARI YÜKSELTMEZSEK…”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Siyaset kurumunun olmazsa olmazlarından olan muhtarlarımızı hiç ihmal etmedik. Bugünde Bentbaşı Mahalle Muhtarımız Bilal Şahin’in misafiriyiz. Kendisinden mahallesi ile alakalı sorunları talepleri dinlemeye geldik. Muhtarımızdan dinlediğimiz talepler noktasında alt yapısının büyük bir kısmının tamamlanmış olmasından dolayı hem Büyükşehir Belediyemize hem de Yeşilyurt Belediyesine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz bu bölgede ‘insanı yaşat ki devlette yaşasın’ diyoruz. Bu bölgelerde insanların yaşayacağı standartları yükseltmezsek vatandaşlarımızın buraları tercih etmesi imkân kabilinde değil. Aydınlatmasıyla, elektriklerin birçok sokakta yer altına alınmasıyla kaldırımlarıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla gerçekten cazibe merkezlerine dönüşmüş olan sokaklarıyla caddeleriyle daha önce Çevreyolu’nun alt tarafını gezdiğimiz zaman ıssız bir yer iken bugün gerçekten esnafın cıvıl cıvıl burada iş yapmış olduğu ve sosyal donatılarının en iyi noktaya gelmiş olduğu bir mahalle olarak görmek bizim göğsümüzü kabartıyor. AK Partinin AK Belediyecilik noktasında yapmak istediği standartlarda bu olsa gerek. Bugüne kadar biz elimizden geldiğince siyaset kurumu olarak başta muhtarlarımız olmak üzere burada yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek bizim boynumuzun borcu” diye konuştu. (Bülten)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Mustafa ŞahinMuhtar ZiyaretMalatyaBentbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TUNCER YENİDEN BAŞKAN...
TUNCER YENİDEN BAŞKAN...
HERKES ADAY OLABİLİR!
HERKES ADAY OLABİLİR!
AĞBABA'DAN KİRAZ'A "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
AĞBABA'DAN KİRAZ'A "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim