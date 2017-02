Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın il dışında olması dolayısıyla Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade’yi Başkan Vekili Zafer Kırçuval ve Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın ağırladı. Ziyarette konuşan Azerbaycan Milletvekili Aydın Mirzezade, Malatya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DEVLET MUTLAKA GÜÇLÜ OLMALI

“25 yıl önce 1992 yılında Ermenistan Harbi’nde Azerbaycan’ın 7 bin nüfuslu Hocalı şehrindeki Azerbaycan bağımsızlığını yeni ilan etmişti” diyen Azerbaycan Milletvekili Mirzezade, şunları kaydetti:

“O zamanki Cumhurbaşkanımız Moskova ağırlıklı bir kişiydi. Bu işlerle katiyen ilgilenmiyordu. Tek ilgisi Azerbaycan’ın Moskova ile iyi ilişkiler içinde olmasıydı. Ermeniler, Rus tanklarıyla ki o dönem Ruslar buna göz yumdular. Askeri olmayan, silahı olmayan şehre tanklarla hücuma geçtiler. 2 bin neferden 613 neferi öldürdüler. Orada yaşayan insanları kaçırdılar. İki saatlik bir kargaşadan sonra oradan kaçanları arkalarından yaklaşarak öldürdüler. Bu bizim için çok ağır bir şeydi. Bizim milli tarihimizde en ağır saldırı bu Hocalı Katliamıdır. Bu bir kez daha gösterdi ki bağımsızlığımızı mutlaka korumak gerek. İkinci ise devlet mutlaka güçlü olmalıdır. Devletin başında milletini seven, canını vatan için seve seve verecek lider olmalıdır. Aynı zamanda iyi bir müttefiki olmalıdır. Azerbaycan’ın müttefiki Türkiye’dir. Haydar Aliyev’in dediği gibi ‘Biz bir millet, iki devletiz’ Biz bir halkız. Azerbaycan’da bu günler Hocalı katliamı ile ilgili çeşitli anma toplantıları yapılıyor. Burada okuyan Azerbaycanlı öğrencilerde, bu yıl dönümünde belediyelerle birlikte çeşitli etkinlikler yapılacak. Maksadımız tarihimizi göstermek. Bir olmamızın vacipliğini bir kez daha göstermek. Sizlere teşekkür ediyoruz her zaman Türk halkı ve devleti her zaman bizimle birlikte oldu. Bugün Türkiye Ermenistan ile sınırları kapatırsa Ermenistan mahvolur.”

KATLİAMIN ANLATILMASINI SAVUNUYORUM

Hoca katliamının bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Azerbaycan milletvekili Sayın Aydın Mirzazede’yi belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Sayın Milletvekilimiz Hocalı katliamının yıldönümü dolayısıyla Malatya’mızda bulunmaktadır. Hocalı katliamının bir insanlık suçu, utancı olduğunu belirtmek istiyorum. Dünyada bu katliamı gerektiği gibi anlatılmasını savunuyorum. Bu vesile ile tekrar sayın milletvekilimize hoş geldin diyorum” diye konuştu.

İKİ DEVLET OLSAK DA TEK MİLLETİZ

Son olarak söz alan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Sayın da, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine dikkat çekerek, “Biz Azerbaycan’ı kendimiz gibi görüyoruz. İki devlet olsak da tek milletiz. Tarih boyunca geçmişe baktığımız zaman hep Azerbaycan, Türkiye’nin arkasında olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de her konuda Azerbaycan’ın arkasında durmuştur. Hocalı katliamını hiçbir zaman ne Azerbaycan kabul etmiştir, ne de Türkiye. Bunu dünyaya birçok kez deklare etmişiz. İnşallah Karabağ’ın kurtulması ve milletimizin ileride daha da kaynaşması bu gibi ziyaretlerle daha da pekiştirileceğinin inancındayım” şeklinde konuştu.

