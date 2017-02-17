Malatyalı minibüs ve servisçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı miting alanına ücretsiz yolcu taşıyacak. Minibüsçü ve servisçiler, bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgilerini ve yanında olduklarını gösterecekler. Konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, minibüs ve servis araçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyareti dolayısıyla miting alanına ücretsiz yolcu taşıyacaklarını söyledi.

YOĞUN BİR TALEP VAR

Minibüs ve servis şoförlerinin Cumhurbaşkanını gerçekten sevdiğini dile getiren Başkan İnce, “Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer ilçelerdeki mahallelerden 10’un üzerinde servis ve minibüs miting günü ücretsiz çalışacak. Çünkü bu yönde esnaflarımızdan yoğun bir talep var. Minibüs ve servis şoförlerimiz Cumhurbaşkanımızı gerçekten çok seviyor. Bu bağlamda yüzlerce telefon alıyoruz. Bizler de Cumartesi günü saat 11.00 ve 12.00 arasında tüm araçları seferber edip Malatyalı vatandaşlarımızı miting alanına taşıyacağız. Hatırlarsanız 15 Temmuz’dan sonra Malatyalı şoför esnaflarımızda milli bir duygu oluştu. Şoför esnaflarımız referandumda da Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve bu konuda destek vereceklerini bizlere bildirdiler. Biz de oda olarak şoför esnaflarımızın yanında kendileriyle birlikte hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÜCRETSİZ” LEVHALARI ASILACAK

“Mahallelerde belli noktalarda araçlarımız bekleyecek” diyen Başkan İnce, “Eski Rus Pazarı’nın yanında bulunan 91.000 Dev Öğrenci Okulu’nun orada araçlarımız toplanacak. Minibüs ve servis araçlarına ‘Araçlarımız ücretsizdir’ levhaları asılacak. Mahallelerde de belli noktalarda araçlarımız bekleyecek. Devamlı taşıma şeklimiz gibi vatandaşlarımızı miting alanlarına taşıyacağız. Ücretsizdir levhasını gören vatandaşlarımız o minibüs ve servis araçlarına binebilirler. Ülkemizin bu zor döneminde en azından biz de küçük de olsa bir katkı sağlamak devletimizin, ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, yani safımızı belli etmek için esnaflarımız bu duyarlılığı gösterecek” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL