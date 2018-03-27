MİLLİLER YARIN GELİYOR

Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdüren Yeni Malatyaspor’da milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız’ın çarşamba gününden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Orduzu Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışmaya kasığından sakatlığı bulunan Brezilyalı Gilberto katılmadı. Antrenman öncesi takımını saha ortasında toplayarak kısa bir toplantı yapan Erol Bulut, maç haftasına girdiklerini ve oldukça önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini kaydetti. Bulut, son maçlarda yapılan hatalar konusunda da futbolcularına uyarılarda bulundu. Antrenmanda ısınmanın ardından, istasyon, koordinasyon ve pas çalışması gerçekleştiren oyuncular kısa bir daraltılmış alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.busabahmalatya.com