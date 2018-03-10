MİLLETVEKİLİ ERDEM'DEN GÜRKAN ZİYARET

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, beraberinde MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürkan, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade ederek, “Ülkede, çağdaş demokrasi ve hukuk devletinin oluşmasında siyasi partilerin faaliyetlerinin aktif olması gerekir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin şu ana kadar gösterdiği duruşuyla milletin gönlünde taht kurmuş bir siyasi parti olduğunu dile getiren Gürkan, “Özellikle Afrin hadisesinde ki bu konjonktürel olarak önemli bir dönüm noktasında, tehlikeli süreçten geçtiğimizde, tutumu ve duruşuyla Türk milleti nezdinde milletin gönlüne taht kurmuştur. Vekilimizin şahsında Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu duruşunu en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

''GÜZEL HİZMETLER BIRAKMAK NOKTASINDA GEREKLİ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ''

Birlik ve beraberliğin muhafaza edilerek kente hizmet etme noktasında ellerinden gelen gayret ve çabayı gösterdiklerini kaydeden Gürkan, “Bizim yönetim anlayışımız sadece seçildiğimiz dönem olarak değil, geçmiş yüzyılların nasıl belediye başkanı oluruz, gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olunur, onun vizyonu içerisinde binlerce yıllık tarihimizi ayağa kaldırıp, gelecek nesillerimize aktarmak ve gelecek kuşaklara güzel hizmetler bırakmak noktasında gerekli gayreti gösteriyoruz. Vekilimizde Malatyalıdır. Buradaki belediyecilik hizmetlerinin Türkiye’den önde olduğunu görmüştür. Gerek temizliği, sosyal belediyeciliği, kültürel belediyeciliği ile gerek çevrenin ve yeşilin korunması ve hizmet belediyeciliği ile Malatya’da güzel belediyecilik örneği sergileniyor. Bu ziyaretleriyle vekilimizi yeni hizmet binamızda ağırlamış olduk. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, Belediye Başkanı Gürkan’ın başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin selam ve muhabbetleriyle Malatya’ya geldik. İl Teşkilatımız ve Ocak başkanlığımızla bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. İlk ziyaretimiz Battalgazi Belediyesine oldu. Başkanımıza ben özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Yeni hizmet binamızı gezme fırsatı bulduğumuz için, vermiş olduğu hizmetler ve gerçekleştirmiş olduğu projeler için ben bir hemşehrisi olarak büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bir Malatyalıya yakışır bir şekilde ziyadesiyle görevini yerine getirdiğini gördük. Her kademesinde gördük. Rabbim başarılarını daim eylesin” ifadelerini kullandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Suriye’nin Afrin kentinde terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Erdem, “Zeytin Dalı Harekatında mücadele eden kahraman askerlerimize buradan dualarımızı gönderiyorum. Şehadete kavuşmuş olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine sabır diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum” sözlerini kullandı.

Malatya’nın hiçbir zaman terör unsurlarını barındırmadığını ve bunun önemli olduğunu dile getiren Erdem, “Özellikle Anadolu coğrafyasında bizler burada bulunduğumuz ve buradan ayrıldıktan sonra kendi memleketimizi anlatırken büyük gururla anlatıyoruz. Gerek belediyelerimiz, gerekse ilin tamamında ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bende bu zorlu mücadelenin yürütüldüğü şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın ve milletin bekası için üzerimize düşen vazifeleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Buradan tüm Malatyalı hemşerilerime ayrı ayrı selamlıyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com