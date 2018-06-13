Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay beraberinde Saadet Partisi Malatya 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Kaya Asiltürk, 2. Sıra Adayı Abuzer Göğüs, 3. Sıra Milletvekili Adayı Yunus Savaş, 4. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Parlakyıldız, 5. Sıra Milletvekili Adayı Muhammet İkbal Yıldız, 6. Sıra Milletvekili Adayı Adnan Özdemir’le birlikte seçim çalışmaları kapsamında Pütürge ilçesini ziyaret etti.

Esnaflarla tek tek selamlaşan partililer, meydanda bulunan çay ocağında da vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

PÜTÜRGE’DE HAYVANCILIK BİTMİŞ

Ziyaretler sırasında bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, Pütürge halkının geçim kaynaklarına dikkat çekerek, “Saadet Partisi Bildiğiniz üzere buralar hayvancılık bölgesiydi. Biraz önce birkaç kasap arkadaşla konuştuk. Pütürge’de hayvancılık bitmiş. Pütürge’ye canlı hayvan getiriliyor et getiriliyor ve köydeki arkadaşlarımız Pütürge merkezinden yumurta alıp köylere götürüyor. Eğer köylü kendi aile ekonomisini sürdüremiyorsa, milletin ekonomisi bitmiştir. Esnafta da büyük bir durgunluk olduğunu her adımda görüyoruz. Bu burumun değişmesi lazım. İnşallah Türkiye 24 Haziran’da hem ekonomisi düzelmiş hem iç barışı sağlamış, sevgi, barış ve kardeşliğin sağlandığı şahsiyetli bir dış politikanın izleneceği günlere kavuşur. Bu temenniyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

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