“Milletimiz buna izin vermeyecek”

Partisinin bu güne kadar vatandaşın ve ülkenin yayarına işlere imza attığını belirten Kahtalı, “Daha yapacağımız çok iş, ülkemizin alacağı çok yol var. AK Parti bu ülkenin en güçlü ve istikrarlı partisidir. Milletimiz şimdiye kadar bize hiçbir şekilde desteğini esirgemedi. Cumhurbaşkanımızın, partimizin arkasında Beydağı gibi dimdik durdu, gölgesiyle koruyup kolladı. Her seçimden zaferle ayrıldık. Bu da aziz milletimizin bize olan itimadıyla oldu. Şimdi hedefimiz 24 Haziran’da da milletimizin büyük desteğiyle çifte zaferdir” şeklinde konuştu.

DURMAK YOK YOLA DEVAM EDECEĞİZ

“AK Partinin ışığı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ‘Durmak yok yola devam edeceğiz” diyen Kahtalı, “Bu çığırtkanlığı yapanların hedefinde Türkiye’yi 2002 öncesi olduğu gibi bağımlı bir ülke pozisyonuna sokmak isteyenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ABD Başkanının karşısında el pençe divan durmasını isteyenlerdir, ülkeyi koalisyonlarla yönetip ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı tekrar getirmek isteyenlerdir, yazar kasaların havada uçuştuğu dönemleri ellerini ovuşturarak izlemek isteyenlerdir, hastane, bakkal, banka kuyruklarının tekrar oluşmasını isteyen karanlık düşüncelerdir, Türkiye’yi tek dişi kalmış medeniyet canavarlarına yem etmek isteyenlerdir. Allah’ın izniyle milletimiz bu kabusların bir daha yaşanmasına asla izin vermeyecektir. AK Partinin ışığı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ‘Durmak yok yola devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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