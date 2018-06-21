Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94839
ALTIN
193.290
DOLAR
4.7564
STERLİN
6.2419
EURO
5.4856

“Milletimiz buna izin vermeyecek”

Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Bu kapsamda Malatya'da AK Parti il teşkilatın seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Malatya milletvekili adayı Hakan Kahtalı, “Çığırtkanlık yapanların hedefi, ülkeyi koalisyonlarla yönetip ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı tekrar getirmek, yazar kasaların havada uçuştuğu dönemleri ellerini ovuşturarak izlemek isteyenlerdir, milletimiz buna izin vermeyecek” dedi.

“Milletimiz buna izin vermeyecek”

Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek. Bu kapsamda Malatya'da AK Parti il teşkilatın seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Malatya milletvekili adayı Hakan Kahtalı, “Çığırtkanlık yapanların hedefi, ülkeyi koalisyonlarla yönetip ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı tekrar getirmek, yazar kasaların havada uçuştuğu dönemleri ellerini ovuşturarak izlemek isteyenlerdir, milletimiz buna izin vermeyecek” dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:26
“Milletimiz buna izin vermeyecek”

Partisinin bu güne kadar vatandaşın ve ülkenin yayarına işlere imza attığını belirten Kahtalı, “Daha yapacağımız çok iş, ülkemizin alacağı çok yol var. AK Parti bu ülkenin en güçlü ve istikrarlı partisidir. Milletimiz şimdiye kadar bize hiçbir şekilde desteğini esirgemedi. Cumhurbaşkanımızın, partimizin arkasında Beydağı gibi dimdik durdu, gölgesiyle koruyup kolladı. Her seçimden zaferle ayrıldık. Bu da aziz milletimizin bize olan itimadıyla oldu. Şimdi hedefimiz 24 Haziran’da da milletimizin büyük desteğiyle çifte zaferdir” şeklinde konuştu.

DURMAK YOK YOLA DEVAM EDECEĞİZ

“AK Partinin ışığı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ‘Durmak yok yola devam edeceğiz”  diyen Kahtalı, “Bu çığırtkanlığı yapanların hedefinde Türkiye’yi 2002 öncesi olduğu gibi bağımlı bir ülke pozisyonuna sokmak isteyenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ABD Başkanının karşısında el pençe divan durmasını isteyenlerdir, ülkeyi koalisyonlarla yönetip ekonomik ve siyasi istikrarsızlığı tekrar getirmek isteyenlerdir, yazar kasaların havada uçuştuğu dönemleri ellerini ovuşturarak izlemek isteyenlerdir, hastane, bakkal, banka kuyruklarının tekrar oluşmasını isteyen karanlık düşüncelerdir, Türkiye’yi tek dişi kalmış medeniyet canavarlarına yem etmek isteyenlerdir. Allah’ın izniyle milletimiz bu kabusların bir daha yaşanmasına asla izin vermeyecektir. AK Partinin ışığı, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ‘Durmak yok yola devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAk PartiSeçimHakan Kahtalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak”
“Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak”
"Sağlıkta reform yaptık"
"Sağlıkta reform yaptık"
“Ötekileştirildik, ayrıştırıldık”
“Ötekileştirildik, ayrıştırıldık”

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim