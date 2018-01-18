MHP'YE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Ziyarette Gençlik Konseyi ile ilgili bilgiler aktaran, Genel Başkan Bayduz, “Gençlik Konseyi olarak 10 bin 500 genç ile birlikte yola devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 135 projeye imza attık. ‘Kardeşlik Treni’ projemizde üçüncü organizasyonu gerçekleştireceğiz. 500 genç kardeşimizi tren ile Azerbaycan’a götüreceğiz. Aynı zamanda Kars-Tiflis-Bakü tren hattının tanıtımı da olacak” ifadelerini kullandı. Eğitimde önemli faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Bayduz, “Nasip olursa önümüzdeki süreçte Endüstri 5.0 eğitimini gerçekleştireceğiz. Bu eğitim dünyada hiç yapılmadı. Şuana kadar 4.0 yapıldı. Endüstri 5.0 eğitimini Malatya’da yapacağız. 9 üniversitemizin rektörünü Malatya’da ağırlayacağız” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Avşar ise “Gençlik Konseyini yakinen takip ediyoruz. Çalışmalarınız Malatya’da olduğu gibi tüm Türkiye’de gıpta ile bakılmakta. Milliyetçi Hareket Partisi olarak elbette ki gençliğimizin yanında olacağız. Her türlü sorun ve şikayetlerinizde bilmelisiniz ki, sizlerin yanındayız. Bizim davamız 5 bin şehidin kanı ile yoğrulmuş kutsal bir davadır. İman, şuur, aşk ve vatan sevdalısı bir partiyiz. Ve sizlerden isteğim, imanlı, şuurlu ve vatan sevdalısı gençliğin daha çok kitlelere yaymanızdır” diye konuştu.

