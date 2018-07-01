MHP tüm ilçelerde oylarını yükseltti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “MHP'nin bu seçimdeki tutumu durumu ne olacak diye bir takım yazılı ve görsel basınında anketler üst üste patlıyor. Yüzde 5,5- 6 gibi ve 18 -19 milletvekilliği verilmiş bir kamuoyu vardı. Ama bu dönemde Malatya'da 38 tane aday adayı vardı. Bu dönemde patlama oldu. Bu gerek İl Başkanımızın, İlçe Başkanımızın, Ülkü Ocakları Başkanımızın ve siz değerli yönetim kurlu üyelerimizin 7 aylık gibi kısa bir zamanda başarı ve çalışmadır. Dolayısıyla bu gururu bu zaferi içinizde doya doya yaşayın. Ananızın hak sütü gibi helal olsun. Bugün bir teşekkür konuşması için İl Başkanımız, kardeşim dostum Bülent Avşar ve yönetimine geldim. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte daha başarılı olacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Önümüzde 9 aylık gibi kısa bir zaman var. Yerel seçimlerde alacağımız belediyelikler ile daha güçlü olacağız. Bu süre içerisinde herkes kendi eksiğini gördü. Tüm ilçelerde MHP oylarını yükseltmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya'da İl Başkanımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımız ve ülkü ocaklarımızla daha da güçlendireceğiz” sözlerini kaydetti.

“MALATYALI HEMŞERİLERİMİZE MAHCUP OLMADIK”

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, “Biz çalışmalarımızı göreve geldiğimiz gün yaptık. Tüm teşkilatlandırmamızı ve Kadın Kollarımızı kurduk. Ve seçimde başarılı olduk. Bilge liderimize mahcup olmadık. Malatyalı hemşerilerimize mahcup olmadık. Güzel çalışmalar yaptık. Bütün çalışmalarımız ile birlikte titiz bir çalışma içerisine girdik.16 yıl sonra gelen başarı bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Size de hayırlı hizmetler diliyorum. Malatya'nın hizmetkârı olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Sayın vekilimiz ile birlikte Malatya'da öncelikle yerel seçimlerde neler yapabiliriz istişarelerini yapacağız. Ve uyum içerisinde inşallah yerel seçimlerde de başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

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