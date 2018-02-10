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MHP TAM 49 YAŞINDA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP'nin kuruluşunun 49. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

MHP TAM 49 YAŞINDA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP'nin kuruluşunun 49. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 14:24
MHP TAM 49 YAŞINDA

İlçe Başkanı Kaya, Türk Milliyetçilerinin siyasi organizasyonu olan MHP’nin 9 Şubat 1969 günününde Adana'da yapılan genel kongrede Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirmesiyle kurulduğunu belirterek, “Büyük kongreden sonra toplanan ilk genel idare kurulunda partinin amblemi "Üç Hilal" olarak kararlaştırılmıştır. Bugün partimizin 49. kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz. Mutluyuz, kıvançlıyız. Sevdalısı olduğumuz büyük Türk Milleti'nin tarihi Türk milliyetçiliği düşüncesini bir siyasi proje haline getirerek, siyasi imtihan sahasına çıkışımızın üzerinden tam kırk dokuz yıl geçmiştir. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 9 Şubat 1969 tarihinde yapılan kongresi, bugün artık Türkiye siyasetinde sağlam bir zemin bularak derinlere kök salmış olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğuşunu müjdeleyen çok önemli bir dönüm noktasıdır” dedi.

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Kaya açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bu tarihten itibaren, yürekleri vatan ve millet için çarpan milliyetçiler, siyasi temsil yönünden aradıkları kimliği, kurumu ve kucaklamak istedikleri gönülleri ‘üç hilal’in etrafında bulmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milletinin geleceğine ümitle bakmak isteyen herkesin umut kaynağı, geleceğinden endişe edenlerin sığınağı haline gelmişse, bu kırk dokuz yıl içerisinde harekete gönül vermiş, omuz vermiş, emek vermiş ve elbette ki öncelikle can vererek şehit olmuş yaklaşık beş bin aziz kahramanların eseridir. Bugün, geçmişte yaşanan kırgınlıkları ve küskünlükleri aşma günüdür, gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır. Çünkü aslolan millet varlığının devamlılığıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e ve aldığı emaneti onun çizgisinden sapmadan Türk Milletine hizmet veren Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Siyasetin tıkandığı her noktada, ’Önce ülkem ve milletim’ diyerek inisiyatif alıp siyasete yön veren liderlere sahip olduğumuz için gururluyuz."

 

İHA

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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ49. YıldönümüMalatyaMalatya Haberleri
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